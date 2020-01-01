Медична реформа в Україні: міфи та факти про лікування туберкульозу





Про це



Трансформація протитуберкульозної служби на регіональному рівні дасть змогу перерозподілити кошти, що раніше використовувались швидше на утримання установи, а не на якісне та швидке лікування пацієнта з туберкульозом.



У Державній стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню зазначені проблеми сучасної системи фінансування протитуберкульозних закладів, що заважають процесу одужання пацієнтів та можуть бути причиною збільшення кількості випадків туберкульозу стійкого до ліків.



Відповідно до Стратегії передбачено створення єдиного Фтизіопульмонологічного центру для координації заходів протидії туберкульозу на регіональному рівні та відповідною оптимізацією закладів з урахуванням епідеміологічної ситуації.



В рік виявляють приблизно 27 тис. нових випадків захворювання та рецидивів. Лікують цих людей 2 600 лікарів. Тобто на 1 лікаря – близько 10 пацієнтів в рік. При оптимізації туберкульозних закладів МОЗ керується необхідно сприяти збереженню медичних кадрів в медичній галузі із створенням системи перепрофілювання фахівців відповідно до потреб конкретного регіону.



Останнім часом у ЗМІ з'являються публікації, що містять маніпулятивні твердження про закриття туберкульозних диспансерів, що загрожує спалахом туберкульозу. Насправді ж, ціль реформи - трансформація протитуберкульозної служби задля зниження рівня розповсюдження стійких форм туберкульозу. Проте існує безліч міфів на цю тему:



МІФ: Лікувати туберкульоз можна тільки у стаціонарі

Деякі вважають, що лікувати туберкульоз потрібно виключно у стаціонарі. Середня тривалість стаціонарного лікування в Україні становить в середньому 82,8 дні серед дорослих. Тоді як у більшості країн світу в стаціонарі пацієнта лікують до 2 тижнів, а далі переводять на амбулаторне лікування. Необхідність у госпіталізації виникає лише при появі певних конкретних клінічних причин.



Рекомендації Всесвітньої організації здоров’я базуються на дослідженнях про заразливість (контагіозність) туберкульозу. Насправді, після початку ефективного режиму лікування бактеріологічне навантаження швидко знижується, і за кілька днів пацієнт перестає бути контагіозним. Після початку лікування пацієнти не становлять загрози зараження для інших людей.



Для пацієнта з туберкульозом, якого примусово розміщують на такий довгий термін у стаціонар, є ризик розвитку мультирезистентної форми туберкульозу.



МІФ: Тариф НСЗУ на лікування туберкульозу занадто малий і не покриває витрати

Тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу встановлюється як глобальна ставка на 9 місяців за готовність надати послуги лікування туберкульозу. Вона розрахована на основі ставки за пролікований випадок, яка становить 20 663,68 грн, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.



Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання становлять:



за готовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі – 1,056;

за неготовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі – 0,956;

Поширеною маніпуляцією є твердження, що 20 000 грн не вистачить не лише купити ліків, але й прогодувати пацієнта. А якщо говорити про лікування мультирезистентного туберкульозу, то ліки обійдуться у понад 100 тис. Насправді у вартість лікування на стаціонарі не входить вартість препаратів. Препарати для лікування туберкульозу закуповуються за окремою програмою - централізовано МОЗ України.



Переліків препаратів, затверджений наказом МОЗ України від 28.12.2019 № 2711 «Про затвердження номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році за бюджетними програмами КПКВК 2301400...»



У переліку не лише всі потрібні препарати для лікування туберкульозу, але й тести та витратні матеріали потрібні для діагностики туберкульозу.



МІФ: зміна системи фінансування призведе до скорочення бюджету медичного закладу

Наразі тубдиспансери фінансуються, виходячи з того, яку кількість ліжок вони мають. Перехід на оплату за надану послугу дозволить оптимізувати бюджет та розподілити його туди, де ця медична допомога фактично надається. Всі медичні заклади, що надаватимуть послуги за пакетом «лікування туберкульозу» – отримуватимуть гроші від НСЗУ згідно тарифу. Важливо зазначити, що тариф від НСЗУ включає діагностику, лікування в амбулаторних умовах та умовах стаціонару. До тарифу НЕ ВХОДЯТЬ протитуберкульозні препарати та тест-системи для діагностики. Їх МОЗ закуповує централізовано.



Загальний бюджет на охорону здоров’я цього року збільшено на 10 %, тож побоювання щодо скорочення фінансування безпідставні.



МІФ: туберкульозні диспансери закриють через реформу

У разі, якщо медзаклад не має достатньої кількості пацієнтів, аби покрити свої потреби у фінансуванні згідно з тарифом - у місцевої влади є декілька варіантів.



Дофінансовувати заклад за регіональної програмою з місцевого бюджету;



Перепрофілювати заклад. Наприклад, у хоспіс;



Об’єднати декілька послуг. Так зробили у КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб», який поєднав лікування пацієнтів, хворих на туберкульоз та на туберкульоз і ВІЛ-інфекцію.



Важливо: всі рішення щодо перепрофілювання та реорганізації мережі медичних закладів приймаються виключно місцевою владою.



Пацієнтів на туберкульоз замість фтизіатрів будуть лікувати сімейні лікарі

Лікарі первинної медичної допомоги будуть виявляти пацієнтів з підозрою на туберкульоз та направляти їх на обстеження у співпраці з лікарями-фтизіатрами. Разом вони визначатимуть, яка форма лікування та у якому закладі краще підходить для конкретного пацієнта. Медичну допомогу пацієнту нададуть у тому закладі, у якому пацієнту буде комфортно. Амбулаторне лікування також передбачає можливість обрати формат отримання ліків у зручний для людини спосіб. Призначення схеми лікування відбувається лікарем-фтизіатром. На первинній ланці буде відбуватися організація та контроль отримання лікування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Початок реформи вторинної ланки породжує безліч міфів. Міністерство охорони здоров’я закликає не поширювати неправдиву інформацію, тому підготувало відповіді на найпоширеніші питання щодо реформування протитуберкульозної служби.Про це інформує Урядовий портал.Трансформація протитуберкульозної служби на регіональному рівні дасть змогу перерозподілити кошти, що раніше використовувались швидше на утримання установи, а не на якісне та швидке лікування пацієнта з туберкульозом.У Державній стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню зазначені проблеми сучасної системи фінансування протитуберкульозних закладів, що заважають процесу одужання пацієнтів та можуть бути причиною збільшення кількості випадків туберкульозу стійкого до ліків.Відповідно до Стратегії передбачено створення єдиного Фтизіопульмонологічного центру для координації заходів протидії туберкульозу на регіональному рівні та відповідною оптимізацією закладів з урахуванням епідеміологічної ситуації.В рік виявляють приблизно 27 тис. нових випадків захворювання та рецидивів. Лікують цих людей 2 600 лікарів. Тобто на 1 лікаря – близько 10 пацієнтів в рік. При оптимізації туберкульозних закладів МОЗ керується необхідно сприяти збереженню медичних кадрів в медичній галузі із створенням системи перепрофілювання фахівців відповідно до потреб конкретного регіону.Останнім часом у ЗМІ з'являються публікації, що містять маніпулятивні твердження про закриття туберкульозних диспансерів, що загрожує спалахом туберкульозу. Насправді ж, ціль реформи - трансформація протитуберкульозної служби задля зниження рівня розповсюдження стійких форм туберкульозу. Проте існує безліч міфів на цю тему:Деякі вважають, що лікувати туберкульоз потрібно виключно у стаціонарі. Середня тривалість стаціонарного лікування в Україні становить в середньому 82,8 дні серед дорослих. Тоді як у більшості країн світу в стаціонарі пацієнта лікують до 2 тижнів, а далі переводять на амбулаторне лікування. Необхідність у госпіталізації виникає лише при появі певних конкретних клінічних причин.Рекомендації Всесвітньої організації здоров’я базуються на дослідженнях про заразливість (контагіозність) туберкульозу. Насправді, після початку ефективного режиму лікування бактеріологічне навантаження швидко знижується, і за кілька днів пацієнт перестає бути контагіозним. Після початку лікування пацієнти не становлять загрози зараження для інших людей.Для пацієнта з туберкульозом, якого примусово розміщують на такий довгий термін у стаціонар, є ризик розвитку мультирезистентної форми туберкульозу.Тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу встановлюється як глобальна ставка на 9 місяців за готовність надати послуги лікування туберкульозу. Вона розрахована на основі ставки за пролікований випадок, яка становить 20 663,68 грн, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання становлять:за готовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі – 1,056;за неготовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі – 0,956;Поширеною маніпуляцією є твердження, що 20 000 грн не вистачить не лише купити ліків, але й прогодувати пацієнта. А якщо говорити про лікування мультирезистентного туберкульозу, то ліки обійдуться у понад 100 тис. Насправді у вартість лікування на стаціонарі не входить вартість препаратів. Препарати для лікування туберкульозу закуповуються за окремою програмою - централізовано МОЗ України.Переліків препаратів, затверджений наказом МОЗ України від 28.12.2019 № 2711 «Про затвердження номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році за бюджетними програмами КПКВК 2301400...»У переліку не лише всі потрібні препарати для лікування туберкульозу, але й тести та витратні матеріали потрібні для діагностики туберкульозу.Наразі тубдиспансери фінансуються, виходячи з того, яку кількість ліжок вони мають. Перехід на оплату за надану послугу дозволить оптимізувати бюджет та розподілити його туди, де ця медична допомога фактично надається. Всі медичні заклади, що надаватимуть послуги за пакетом «лікування туберкульозу» – отримуватимуть гроші від НСЗУ згідно тарифу. Важливо зазначити, що тариф від НСЗУ включає діагностику, лікування в амбулаторних умовах та умовах стаціонару. До тарифу НЕ ВХОДЯТЬ протитуберкульозні препарати та тест-системи для діагностики. Їх МОЗ закуповує централізовано.Загальний бюджет на охорону здоров’я цього року збільшено на 10 %, тож побоювання щодо скорочення фінансування безпідставні.У разі, якщо медзаклад не має достатньої кількості пацієнтів, аби покрити свої потреби у фінансуванні згідно з тарифом - у місцевої влади є декілька варіантів.Дофінансовувати заклад за регіональної програмою з місцевого бюджету;Перепрофілювати заклад. Наприклад, у хоспіс;Об’єднати декілька послуг. Так зробили у КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб», який поєднав лікування пацієнтів, хворих на туберкульоз та на туберкульоз і ВІЛ-інфекцію.Важливо: всі рішення щодо перепрофілювання та реорганізації мережі медичних закладів приймаються виключно місцевою владою.Лікарі первинної медичної допомоги будуть виявляти пацієнтів з підозрою на туберкульоз та направляти їх на обстеження у співпраці з лікарями-фтизіатрами. Разом вони визначатимуть, яка форма лікування та у якому закладі краще підходить для конкретного пацієнта. Медичну допомогу пацієнту нададуть у тому закладі, у якому пацієнту буде комфортно. Амбулаторне лікування також передбачає можливість обрати формат отримання ліків у зручний для людини спосіб. Призначення схеми лікування відбувається лікарем-фтизіатром. На первинній ланці буде відбуватися організація та контроль отримання лікування.

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