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На Рівненщині затримали «авторитетів», які вимагали гроші в арештантів. ФОТО

На Рівненщині затримали «авторитетів», які вимагали гроші в арештантів. ФОТО
28-го лютого, на підставі рішень Рівненського міського суду проведено обшуки на території виправної установи та за місцем мешкання осіб, яких підозрюють на вимаганні коштів у арештантів СІЗО.

Про це інформує поліція Рівненської області.

Погрожуючи фізичною розправою, підозрювані змушували засуджених віддавати гроші. А у разі відмови обіцяли розголосити відомості, які вони бажали зберегти в таємниці.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Національної поліції та слідчі обласної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили злочинну групу, яка займалася вимаганням грошей в осіб, які відбували покарання в спецустанові.

У межах кримінального провадження правоохоронці за підтримки керівництва виправної установи встановили її організатора та учасників, крім того – задокументували факти вимагання грошей.

Лідером угруповання виявився так званий “смотрящий” за слідчим ізолятором. З метою поширення свого впливу, зміцнення авторитету серед засуджених та з метою власного збагачення 30-річний чоловік організував злочинну групу, до якої увійшли особи, які відбувають та відбували разом з ним покарання у виправній установі.

Він через учасників угруповання змушував ув’язнених сплачувати гроші за їх спокійне та безпечне перебування у стінах закладу. У разі відмови – на їх адресу лунали погрози фізичної розправи та розголошення конфіденційних відомостей, які ті бажали зберегти у таємниці.

Під час проведення процесуальних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання із засудженого п’яти тисяч доларів США та отримання частини суми.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили наркотичні речовини та інші заборонені предмети. Безпосередньо у камері, в якій відбуває покарання лідер злочинного угруповання, вилучили кошти, раніше передані засудженим. За місцем мешкання інших учасників злочинного угруповання, що знаходяться на свободі, вилучено банківські картки, на які потерпілі перераховували кошти.

Крім того, лідеру злочинного угруповання, та одному з його учасників, ув’язненому, слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

На Рівненщині затримали «авторитетів», які вимагали гроші в арештантів. ФОТО
На Рівненщині затримали «авторитетів», які вимагали гроші в арештантів. ФОТО
На Рівненщині затримали «авторитетів», які вимагали гроші в арештантів. ФОТО
На Рівненщині затримали «авторитетів», які вимагали гроші в арештантів. ФОТО
На Рівненщині затримали «авторитетів», які вимагали гроші в арештантів. ФОТО
На Рівненщині затримали «авторитетів», які вимагали гроші в арештантів. ФОТО

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Теги: рівне, сізо, поліція
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