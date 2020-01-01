Курс валют у Луцьку на 3 березня
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.55, а продаж – 24.80.
Євро при купівлі становить – 27.05, продажу – 27.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.38.
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Євро при купівлі становить – 27.05, продажу – 27.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.38.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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