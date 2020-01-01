Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Ось зовсім скоро чарівна дівчинавідзначить 15-річчя. Вона є донькою, солдата розвідника 51-шої окремої механізованої бригади. 28 серпня 2014 року мав бути вдома поруч з дружиною, святкуючи 10-ту річницю спільного весілля, та відпросився на ще один день, для виконання надважливого завдання. Василь загинув наступного дня неподалік села Чумаки (урочище Червона Поляна) під час виходу так званим «зеленим коридором» з Іловайська. Його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини Луцького р-ну.Зараз Юля вже навчається в місті Луцьку у правознавчому ліцеї №28 ЛМР в 9 класі. Попередні 8 років навчалася в рідному селі Романів. Перейшла в ліцей тому, що хоче пов'язати своє життя з правосуддям. Їй до вподоби отримувати нові знання. Вона вчиться старанно, тому що попереду ДПА. Юлія знайшла нових друзів з якими любить проводити свій вільний від навчання час. Зі шкільної програми найбільше подобається історія України, але все ж таки найулюбленішим є предмет фізична культура. Дівчинка дуже активна, любить грати у футбол та волейбол. Як вона сама говорить: " Я – гарний голкіпер, у ворота якого важко забити".То ж і має мрію пов'язану з футболом. На запитання, кого з відомих людей вона б хотіла побачити найбільше, Юлія впевнено відповідає – футболістів київського "Динамо".Дівчині до вподоби рухливі сучасні танці. В минулому вона займалась з братом хіп-хопом та брейк-дансом у танцювальній студії. А ще Юля з дитинства мріяла стати моделлю, про що говорила мамі, котра лише сміялась з цього, а тато підтримував і підбадьорював доньку та казав, що все зробить, аби її мрія збулась. Два роки вона навчалась в школі моделей. Наразі вивчає додатково польську мову та відвідує басейн.Юля з особливою теплотою говорить про свою маму Аллу. Саме вона є найбільшим життєвим авторитетом для дитини, тому намагається не лише бути слухняною, а й допомагати їй по господарству і це їй дуже добре вдається. А ще Юля любить маленьких діточок та із задоволенням проводить з ними час, гуляє та бавиться.Алла Олександрівна розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, однак навіть одягнути дітей нині задоволення не з дешевих, тож буде вдячна від одягу та взуття.Зробити сюрприз Юлії може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька дитини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/9/zelinsky.htmЗЕЛІНСЬКА ЮЛІЯ - 15 років (09.03.2005). м. Луцьк. Зріст: 165; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 39.