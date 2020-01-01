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Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя

Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Ось зовсім скоро чарівна дівчина Юля відзначить 15-річчя. Вона є донькою Зелінського Василя Аркадійовича, солдата розвідника 51-шої окремої механізованої бригади. 28 серпня 2014 року мав бути вдома поруч з дружиною, святкуючи 10-ту річницю спільного весілля, та відпросився на ще один день, для виконання надважливого завдання. Василь загинув наступного дня неподалік села Чумаки (урочище Червона Поляна) під час виходу так званим «зеленим коридором» з Іловайська. Його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини Луцького р-ну.

Зараз Юля вже навчається в місті Луцьку у правознавчому ліцеї №28 ЛМР в 9 класі. Попередні 8 років навчалася в рідному селі Романів. Перейшла в ліцей тому, що хоче пов'язати своє життя з правосуддям. Їй до вподоби отримувати нові знання. Вона вчиться старанно, тому що попереду ДПА. Юлія знайшла нових друзів з якими любить проводити свій вільний від навчання час. Зі шкільної програми найбільше подобається історія України, але все ж таки найулюбленішим є предмет фізична культура. Дівчинка дуже активна, любить грати у футбол та волейбол. Як вона сама говорить: " Я – гарний голкіпер, у ворота якого важко забити".

То ж і має мрію пов'язану з футболом. На запитання, кого з відомих людей вона б хотіла побачити найбільше, Юлія впевнено відповідає – футболістів київського "Динамо".

Дівчині до вподоби рухливі сучасні танці. В минулому вона займалась з братом хіп-хопом та брейк-дансом у танцювальній студії. А ще Юля з дитинства мріяла стати моделлю, про що говорила мамі, котра лише сміялась з цього, а тато підтримував і підбадьорював доньку та казав, що все зробить, аби її мрія збулась. Два роки вона навчалась в школі моделей. Наразі вивчає додатково польську мову та відвідує басейн.

Юля з особливою теплотою говорить про свою маму Аллу. Саме вона є найбільшим життєвим авторитетом для дитини, тому намагається не лише бути слухняною, а й допомагати їй по господарству і це їй дуже добре вдається. А ще Юля любить маленьких діточок та із задоволенням проводить з ними час, гуляє та бавиться.

Алла Олександрівна розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, однак навіть одягнути дітей нині задоволення не з дешевих, тож буде вдячна від одягу та взуття.

Зробити сюрприз Юлії може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Інформація про батька дитини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/9/zelinsky.htm

Інформація для благодійників: ЗЕЛІНСЬКА ЮЛІЯ - 15 років (09.03.2005). м. Луцьк. Зріст: 165; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 39.

Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 4731 2191 0479 1292 – Зелінська Алла Олександрівна

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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