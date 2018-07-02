У Рожищі безкоштовно роздаватимуть одяг, взуття та іграшки

5 березня відбудеться презентація центру «Милосердний самарянин», де роздаватимуть речі з соціального контейнеру, який нещодавно встановили в Рожищі.Про мету центру та його спрямування розповів настоятель храму св. апостола Івана Богослова УГКЦ отець Сергій Василів, - йдеться на сайті Рожищенської міськради.За його словами, ідея встановити в місті соціальний контейнер виникла після подорожі Європою, де такі проєкти успішно функціонують. За кошти міської ради встановили такий контейнер у Рожищі. Це стало своєрідним стартом для створення соціального центру та втілення благого наміру.«Скористатися послугами соціального центру можуть всі, не залежно від конфесій, від релігійної приналежності чи від своїх переконань. Ціль нашої справи, не корислива, не заробітчанство, а допомога. Будемо намагатися послужити мешканцям, як Рожища так і району, не відмовимо усім, хто звернеться до центру», - зауважує отець Сергій.За словами священника передача речей нужденним буде відбуватися в такий спосіб: людина, яка прийде до центру, зможе оглянути одяг, приміряти та вибрати той, який їй сподобався та пасує. Працюватиме центр щочетверга двічі на місяць з 10 до 16 год. Найближчі дні його роботи – 5 та 19 березня, 2 квітня.Усіх охочих запрошують на презентацію центру, яка розпочнеться у четвер, 5 березня, об 11 год біля соціального контейнера та продовжиться у приміщенні центру «Милосердний самарянин» по вул. 1 Травня (колишнє приміщення ГО «Самооборона»).