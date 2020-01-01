У Нововолинську біля автостанції – аварія
Сьогодні, 09:56
3-го березня у Нововолинську на перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляють очевидці, на регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: Audi та Volkswagen, пише "БУГ".
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі інформації немає.
На місці працюють правоохоронці та з’ясовують обставини події.
Додамо, на цьому перехресті в Нововолинську неодноразово траплялися ДТП.
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Як повідомляють очевидці, на регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: Audi та Volkswagen, пише "БУГ".
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі інформації немає.
На місці працюють правоохоронці та з’ясовують обставини події.
Додамо, на цьому перехресті в Нововолинську неодноразово траплялися ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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