У Нововолинську біля автостанції – аварія





Як повідомляють очевидці, на регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: Audi та Volkswagen, пише "



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі інформації немає.



На місці працюють правоохоронці та з’ясовують обставини події.



Додамо, на цьому перехресті в Нововолинську неодноразово траплялися ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-го березня у Нововолинську на перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська трапилася дорожньо-транспортна пригода.Як повідомляють очевидці, на регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: Audi та Volkswagen, пише " БУГ ".Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі інформації немає.На місці працюють правоохоронці та з’ясовують обставини події.Додамо, на цьому перехресті в Нововолинську неодноразово траплялися ДТП.

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