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У Нововолинську біля автостанції – аварія

У Нововолинську біля автостанції – аварія
3-го березня у Нововолинську на перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляють очевидці, на регульованому світлофором перехресті, біля автостанції, зіткнулися два легковики: Audi та Volkswagen, пише "БУГ".

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі інформації немає.

На місці працюють правоохоронці та з’ясовують обставини події.

Додамо, на цьому перехресті в Нововолинську неодноразово траплялися ДТП.

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Теги: Нововолинськ, аварія
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