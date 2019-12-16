У Рівному вночі підпалили автомобіль адвоката. ФОТО





Зазначається, що Audi A6 належить 34-річному чоловікові та був припаркований біля будинку на вулиці Степана Дем’янчука, - пише ГУНП у Рівненській області.



Загоряння авто сьогодні, 3 березня, о 00:40 помітив сусід та одразу повідомив власника. Спільними зусиллями вогонь вдалося загасити до приїзду рятувальників, проте він встиг частково пошкодити передню частину автомобіля.



Із місця події поліцейські вилучили полімерну ємність із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів та пожежне сміття.



Слідчі за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.



У рамках кримінального провадження поліцейські розглядатимуть різні версії скоєного злочину, зокрема й версію, пов’язану із адвокатською діяльністю власника авто. Встановлюються усі обставини події та особи, причетні до підпалу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному підпалили автомобіль.Зазначається, що Audi A6 належить 34-річному чоловікові та був припаркований біля будинку на вулиці Степана Дем’янчука, - пише ГУНП у Рівненській області.Загоряння авто сьогодні, 3 березня, о 00:40 помітив сусід та одразу повідомив власника. Спільними зусиллями вогонь вдалося загасити до приїзду рятувальників, проте він встиг частково пошкодити передню частину автомобіля.Із місця події поліцейські вилучили полімерну ємність із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів та пожежне сміття.Слідчі за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.У рамках кримінального провадження поліцейські розглядатимуть різні версії скоєного злочину, зокрема й версію, пов’язану із адвокатською діяльністю власника авто. Встановлюються усі обставини події та особи, причетні до підпалу.

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