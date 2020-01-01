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Вбивство благородного оленя у Луцькому районі розслідує поліція

Вбивство благородного оленя у Луцькому районі розслідує поліція
Поліцейські встановлюють обставини загибелі благородного оленя у Луцькому районі.

Повідомлення про те, що поблизу села Лище Луцького району виявили шкіру благородного оленя до поліції надійшло учора, 2 березня, по обіді, - повідомляє ГУНП у Волинській області.

Залишки розчленованої тварини під час рейду виявили працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ». З метою встановлення часу та причин смерті знайдені залишки тварини направили на проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 тис. грн. до 3,4 тис. грн. або громадських робіт на строк від 160 до 200 годин, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцький район, вбивство оленя
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