Вбивство благородного оленя у Луцькому районі розслідує поліція

встановлюють обставини загибелі благородного оленя у Луцькому районі.



Повідомлення про те, що поблизу села Лище Луцького району виявили шкіру благородного оленя до поліції надійшло учора, 2 березня, по обіді, - повідомляє



Залишки розчленованої тварини під час рейду виявили працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ». З метою встановлення часу та причин смерті знайдені залишки тварини направили на проведення судово-медичної експертизи.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 тис. грн. до 3,4 тис. грн. або громадських робіт на строк від 160 до 200 годин, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейськіблагородного оленя у Луцькому районі.Повідомлення про те, що поблизу села Лище Луцького району виявили шкіру благородного оленя до поліції надійшло учора, 2 березня, по обіді, - повідомляє ГУНП у Волинській області. Залишки розчленованої тварини під час рейду виявили працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ». З метою встановлення часу та причин смерті знайдені залишки тварини направили на проведення судово-медичної експертизи.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 тис. грн. до 3,4 тис. грн. або громадських робіт на строк від 160 до 200 годин, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.Досудове розслідування триває.

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