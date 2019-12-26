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На Волині спіймали браконьєрів, які неводом зловили 100 кілограмів коропа та товстолоба

На Волині спіймали браконьєрів, які неводом зловили 100 кілограмів коропа та товстолоба
На ставку поблизу села Бобли Турійського району зловили браконьєрів.

Так, 29 лютого приблизно о 17 годині рибохоронний патруль викрив сімох чоловіків, які незаконно ловили рибу неводом, - пише пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

У сітному знарядді знаходилося 100 кілограмів риби: 60 кг товстолоба та 40 кг коропа. Оскільки риба була ще живою, то її випустулили у водойму.

На чоловіків оформмлм адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.

Довідкова інформація: Розрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину товстолоба становить 255 грн, коропа – 306 грн.

На Волині спіймали браконьєрів, які неводом зловили 100 кілограмів коропа та товстолоба
На Волині спіймали браконьєрів, які неводом зловили 100 кілограмів коропа та товстолоба
На Волині спіймали браконьєрів, які неводом зловили 100 кілограмів коропа та товстолоба

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Теги: риба, невід, Волинь
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