Андроїд Василь та собаки-йоги: до «ПортCity» привезуть виставку «Місто роботів»*

6-29 березня в торгово-розважальному центрі «ПортCity» перебуватиме інтерактивна експозиція – «Місто роботів». Повністю зануритися у світ інновацій можна буде на 3-му поверсі «ПортCity».Про це повідомили у пресслужбі закладу.Привезуть до Луцька інтерактивну виставку роботів та технологій троє харківських друзів, які тривалий час шукали та збирали по всьому світу останні технічні новинки 21 століття.На виставці презентують роботи із уже запрограмованим функціоналом, та ті, які керуються за допомогою мобільного додатку. Крім того, можна буде побачити новітні інженерні розробки та спробувати управляти предметами силою думки. Кожен експонат відвідувачі зможуть не лише ретельно розгледіти, а й погратися ними.«Родзинка» містечка роботів – андроїд, який із задоволенням поспілкується з відвідувачами виставки, та собаки-роботи, які виконують команди та демонструють вправи з йоги.Проект «Місто роботів» розрахований як на дитячу, так і на дорослу аудиторію. Для зовсім маленьких створений спеціальний інтерактивний зоокуточок.«Пориньте у світ технологій разом із «ПортCity», - йдеться у повідомленні.