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Судили волинянина, який вкрав у односельчанина індика

Судили волинянина, який вкрав у односельчанина індика
Житель села Острови Маневицького району відпрацює 120 годин громадських робіт за крадіжку індика.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, - пише Конкурент.

Так, у документі сказано, що чоловік помітив табун індиків, який зайшов на його подвір'я. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, він вирішив викрасти одного індика, при цьому знаючи кому він належить.

Вага сирої тишку птаха склала 4, 170 кілограма. Варість за один кілограм – 130 гривень.Таким чином він завдав потерпілому збитків на суму 542 гривні.

Обвинувачений свою вину визнав та просив його суворо не карати. Натомість, потерпілий вимагав суворого покарання, оскільки йому не було відшкодовано збитки, а цивільний позов він не подавав.

У підсумку суд призначив злодію 120 годин громадських робіт.

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Теги: суд, індики, Волинь
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