Волинський репер-атовець презентував дебютний альбом. ВІДЕО

Микола Габдулхаков, який з 2014-го року брав участь в бойових діях на Сході держави.



Колишній військовий, а нині музикант, представляє творчість під сценічним іменем sVояk, - пише



"Реп з'явився у моєму житті ще, напевно, з Dr. Alban - це далекі 90-ті. Війна має дуже великий вплив на тексти мої. Майже на всі. Початок моєї служби - це осінь 2014-го. Я служив тоді в ДУК "Правий сектор". Мав дві ротації в Піски. В гарячий період, коли вже падав аеропорт", - каже репер Микола Габдулхаков.



Підтримати Миколу під час презентації альбому прийшли його військові побратими, волонтери і ті, кому близька тема його пісень.



"Три треки в альбом ще входять більш ліричні. Є 2 треки спільно записаний із Юрієм Кльоцом. Називаються "Облітаючи світ" та "Тепліше". Тексти я писав дуже довго впродовж, напевно, року. Створював я це разом із Тарасом Сватулою та Юрою Кльоцом. Хлопці робили музику та біти до моїх текстів", - розповідає музикант.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку свій дебютний альбом представив реп-виконавець, який з 2014-го року брав участь в бойових діях на Сході держави.Колишній військовий, а нині музикант, представляє творчість під сценічним іменем, - пише Суспільне Волині. "Реп з'явився у моєму житті ще, напевно, з Dr. Alban - це далекі 90-ті. Війна має дуже великий вплив на тексти мої. Майже на всі. Початок моєї служби - це осінь 2014-го. Я служив тоді в ДУК "Правий сектор". Мав дві ротації в Піски. В гарячий період, коли вже падав аеропорт", - каже репер Микола Габдулхаков.Підтримати Миколу під час презентації альбому прийшли його військові побратими, волонтери і ті, кому близька тема його пісень."Три треки в альбом ще входять більш ліричні. Є 2 треки спільно записаний із. Називаються "Облітаючи світ" та "Тепліше". Тексти я писав дуже довго впродовж, напевно, року. Створював я це разом ізта Юрою Кльоцом. Хлопці робили музику та біти до моїх текстів", - розповідає музикант.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію