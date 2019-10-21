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Волинський репер-атовець презентував дебютний альбом. ВІДЕО

Волинський репер-атовець презентував дебютний альбом. ВІДЕО
У Луцьку свій дебютний альбом представив реп-виконавець Микола Габдулхаков, який з 2014-го року брав участь в бойових діях на Сході держави.

Колишній військовий, а нині музикант, представляє творчість під сценічним іменем sVояk, - пише Суспільне Волині.

"Реп з'явився у моєму житті ще, напевно, з Dr. Alban - це далекі 90-ті. Війна має дуже великий вплив на тексти мої. Майже на всі. Початок моєї служби - це осінь 2014-го. Я служив тоді в ДУК "Правий сектор". Мав дві ротації в Піски. В гарячий період, коли вже падав аеропорт", - каже репер Микола Габдулхаков.

Підтримати Миколу під час презентації альбому прийшли його військові побратими, волонтери і ті, кому близька тема його пісень.

"Три треки в альбом ще входять більш ліричні. Є 2 треки спільно записаний із Юрієм Кльоцом. Називаються "Облітаючи світ" та "Тепліше". Тексти я писав дуже довго впродовж, напевно, року. Створював я це разом із Тарасом Сватулою та Юрою Кльоцом. Хлопці робили музику та біти до моїх текстів", - розповідає музикант.


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Теги: музика. реп, дебют, Микола Габдулхаков
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