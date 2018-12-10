На Волині в аварії травмувалися іноземці





Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, аварія



За кермом легковика Mercedes Benz перебував 34-річний місцевий житель. Попередньо, водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із фургоном Opel Vivaro, за кермом якого перебував 25-річний іноземець.



Внаслідок ДТП троє пасажирів фургона - 31, 27 та 25 років - отримали тілесні ушкодження. Усі потерпілі - громадяни іншої держави. Їх госпіталізували у центральну району лікарню.



За фактом ДТП слідчі Любомльського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Любомль в аварії постраждали троє іноземців.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, аварія сталася 1 березня на вулиці Брестській За кермом легковика Mercedes Benz перебував 34-річний місцевий житель. Попередньо, водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із фургоном Opel Vivaro, за кермом якого перебував 25-річний іноземець.Внаслідок ДТП троє пасажирів фургона - 31, 27 та 25 років - отримали тілесні ушкодження. Усі потерпілі - громадяни іншої держави. Їх госпіталізували у центральну району лікарню.За фактом ДТП слідчі Любомльського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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