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На Волині в аварії травмувалися іноземці

На Волині в аварії травмувалися іноземці
У місті Любомль в аварії постраждали троє іноземців.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, аварія сталася 1 березня на вулиці Брестській.

За кермом легковика Mercedes Benz перебував 34-річний місцевий житель. Попередньо, водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із фургоном Opel Vivaro, за кермом якого перебував 25-річний іноземець.

Внаслідок ДТП троє пасажирів фургона - 31, 27 та 25 років - отримали тілесні ушкодження. Усі потерпілі - громадяни іншої держави. Їх госпіталізували у центральну району лікарню.

За фактом ДТП слідчі Любомльського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, ДТП, Любомль
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