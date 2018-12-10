На Волині в аварії травмувалися іноземці
Сьогодні, 11:11
У місті Любомль в аварії постраждали троє іноземців.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, аварія сталася 1 березня на вулиці Брестській.
За кермом легковика Mercedes Benz перебував 34-річний місцевий житель. Попередньо, водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із фургоном Opel Vivaro, за кермом якого перебував 25-річний іноземець.
Внаслідок ДТП троє пасажирів фургона - 31, 27 та 25 років - отримали тілесні ушкодження. Усі потерпілі - громадяни іншої держави. Їх госпіталізували у центральну району лікарню.
За фактом ДТП слідчі Любомльського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, аварія сталася 1 березня на вулиці Брестській.
За кермом легковика Mercedes Benz перебував 34-річний місцевий житель. Попередньо, водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із фургоном Opel Vivaro, за кермом якого перебував 25-річний іноземець.
Внаслідок ДТП троє пасажирів фургона - 31, 27 та 25 років - отримали тілесні ушкодження. Усі потерпілі - громадяни іншої держави. Їх госпіталізували у центральну району лікарню.
За фактом ДТП слідчі Любомльського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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