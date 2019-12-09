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У волинському місті викрили дачних злодіїв

У волинському місті викрили дачних злодіїв
У Ковелі викрили двох серійних злодіїв з Нововолинська.

До Ковельського відділу поліції звернулося четверо громадян із заявами про викрадення речей із будинків на дачному масиві у Ковелі, - інформує сектор комунікації Волині.

Зловмисники викрадали із дачних будинків ковельчан запчастини до техніки, інструменти, електропроводку та інші речі. Загалом сума завданих матеріальних збитків становить близько 10 тисяч гривень.

Проведеними оперативними заходами працівники кримінальної поліції встановили, що крадіжки із дачного масиву скоювали 30-ти та 35-річний жителі Нововолинська. Частину викрадених речей вилучено.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Під час слідства встановили, що чоловіки підозрюються у скоєнні ще двох аналогічних злочинів у Нововолинську. Правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів на території Ковеля.

У волинському місті викрили дачних злодіїв
У волинському місті викрили дачних злодіїв
У волинському місті викрили дачних злодіїв


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Теги: Ковель, серійні злодії, поліція
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