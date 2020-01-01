На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО
Сьогодні, 11:21
У Рожищі на розі вулиць Першого травня та Гагаріна сталась дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилась ввечері 1 березня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
Водій автомобіля Daewoo Lanos проігнорував правила дорожнього руху на кільці та при намаганні зрізати врізався У ВАЗ-2110. Потім цей же транспортний засіб протаранив бетонну огорожу будинку на вулиці Гагаріна. Зупинилось авто біля стіни новобудови.
За словами правоохоронців, водій автомобіля Daewoo Lanos, рожищанин 1983 року народження, був у стані алкогольного сп'яніння. Результати тесту показали 4,47 проміле алкоголю в крові.
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Аварія трапилась ввечері 1 березня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
Водій автомобіля Daewoo Lanos проігнорував правила дорожнього руху на кільці та при намаганні зрізати врізався У ВАЗ-2110. Потім цей же транспортний засіб протаранив бетонну огорожу будинку на вулиці Гагаріна. Зупинилось авто біля стіни новобудови.
За словами правоохоронців, водій автомобіля Daewoo Lanos, рожищанин 1983 року народження, був у стані алкогольного сп'яніння. Результати тесту показали 4,47 проміле алкоголю в крові.
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