На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО





Аварія трапилась ввечері 1 березня. Про це



Водій автомобіля Daewoo Lanos проігнорував правила дорожнього руху на кільці та при намаганні зрізати врізався У ВАЗ-2110. Потім цей же транспортний засіб протаранив бетонну огорожу будинку на вулиці Гагаріна. Зупинилось авто біля стіни новобудови.



За словами правоохоронців, водій автомобіля Daewoo Lanos, рожищанин 1983 року народження, був у стані алкогольного сп'яніння. Результати тесту показали 4,47 проміле алкоголю в крові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на розі вулиць Першого травня та Гагаріна сталась дорожньо-транспортна пригода.Аварія трапилась ввечері 1 березня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.Водій автомобіля Daewoo Lanos проігнорував правила дорожнього руху на кільці та при намаганні зрізати врізався У ВАЗ-2110. Потім цей же транспортний засіб протаранив бетонну огорожу будинку на вулиці Гагаріна. Зупинилось авто біля стіни новобудови.За словами правоохоронців, водій автомобіля Daewoo Lanos, рожищанин 1983 року народження, був у стані алкогольного сп'яніння. Результати тесту показали 4,47 проміле алкоголю в крові.

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