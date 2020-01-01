вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО

На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО
У Рожищі на розі вулиць Першого травня та Гагаріна сталась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилась ввечері 1 березня. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

Водій автомобіля Daewoo Lanos проігнорував правила дорожнього руху на кільці та при намаганні зрізати врізався У ВАЗ-2110. Потім цей же транспортний засіб протаранив бетонну огорожу будинку на вулиці Гагаріна. Зупинилось авто біля стіни новобудови.

За словами правоохоронців, водій автомобіля Daewoo Lanos, рожищанин 1983 року народження, був у стані алкогольного сп'яніння. Результати тесту показали 4,47 проміле алкоголю в крові.
На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО
На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО
На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:31
У волинському місті викрили дачних злодіїв
Сьогодні, 11:22
На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО
Сьогодні, 11:21
На Волині в аварії травмувалися іноземці
Сьогодні, 11:11
Волинський репер-атовець презентував дебютний альбом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Покарали волинянина, який п'яним вибіг на дорогу та потрапив під колеса авто Покарали волинянина, який п'яним вибіг на дорогу та потрапив під колеса авто
29 лютий, 20:55
Місто на Волині залишилося без опалення Місто на Волині залишилося без опалення
16 лютий, 15:46
У Рожищі – аварія за участю маршрутки та велосипедиста У Рожищі – аварія за участю маршрутки та велосипедиста
07 лютий, 17:23
У Рожищі – смертельна аварія. ФОТО У Рожищі – смертельна аварія. ФОТО
05 лютий, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Сьогодні, 08:23
 1
В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:31
 0
У волинському місті викрили дачних злодіїв
Сьогодні, 11:22
 0
На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО
Сьогодні, 11:21
 0
На Волині в аварії травмувалися іноземці
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8