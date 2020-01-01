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У селищі на Волині хочуть відкрити ЦНАП

У селищі на Волині хочуть відкрити ЦНАП
У Любешівській ОТГ планують відкрити Центр надання адміністративних послуг.

Про це розповів голова Любешівської ОТГ Олег Кух.

«У такій великій громаді, як наша, має буди окреме приміщення ЦНАПу, де жителі Любешівщини зможуть отримувати найширший перелік послуг, доступно і якісно» - вважає Олег Кух.

Як результат, Любешівська селищна рада в минулому у 2019 році замовила проєктно-кошторисну документацію по реконструкції нежитлових приміщень Державної центральної районної аптеки №33 під Центр надання адміністративних послуг. Вартість робіт з реконструкції становить - 7 млн 100 тис. грн. Наразі документацію подали на експертизу.

Після проведення реконструкції приміщення, яке планується у 2020 році, ЦНАП у Любешівській громаді буде працювати в повноцінному форматі і жителі громади матимуть змогу отримати якісні адміністративні послуги.

Разом з тим, проєктом передбачено і розміщення аптеки №33, площа якої становитиме 53,6 м2.

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Теги: ЦНАП, Любешів
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