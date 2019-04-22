Лучани зареєстрували аж дві петиції проти закриття книгарні «Освіта»





Відтак, на сайті Єдина система місцевих петицій зареєстрували дві петиції. Одну з них написав Максим Антонович Крисюк, а іншу – Федір Володимирович Товстанюк.



Нагадаємо, що на сайті Волиньради опублікували



"Я проти закриття єдиного державного книжкового магазину "Освіта", що в центрі Луцька. Навпаки, я за створення Першого діючого музею - книгарні "Освіта". Гарна ідея для міста", - йдеться у петиції Федора Товстанюка.



У іншій петиції Максим Крисюк теж просить залишити книгарню "Освіта", адже вона потрібна лучанам.



Підтримати ініціативу лучанин можна за посиланням:



https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1442

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"Я проти закриття єдиного державного книжкового магазину "Освіта", що в центрі Луцька. Навпаки, я за створення Першого діючого музею - книгарні "Освіта". Гарна ідея для міста", - йдеться у петиції Федора Товстанюка.У іншій петиції Максим Крисюк теж просить залишити книгарню "Освіта", адже вона потрібна лучанам.Підтримати ініціативу лучанин можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1443

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