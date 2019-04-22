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Лучани зареєстрували аж дві петиції проти закриття книгарні «Освіта»

Лучани зареєстрували аж дві петиції проти закриття книгарні «Освіта»
Лучани виступають проти закриття книгарні "Освіта", яка знаходиться у центрі міста.

Відтак, на сайті Єдина система місцевих петицій зареєстрували дві петиції. Одну з них написав Максим Антонович Крисюк, а іншу – Федір Володимирович Товстанюк.

Нагадаємо, що на сайті Волиньради опублікували проект рішення «Про ліквідацію комунального підприємства «Освіта».


"Я проти закриття єдиного державного книжкового магазину "Освіта", що в центрі Луцька. Навпаки, я за створення Першого діючого музею - книгарні "Освіта". Гарна ідея для міста", - йдеться у петиції Федора Товстанюка.

У іншій петиції Максим Крисюк теж просить залишити книгарню "Освіта", адже вона потрібна лучанам.

Підтримати ініціативу лучанин можна за посиланням:https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1443

https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1442

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Теги: Освіта, Луцьк, книгарня, петиції
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