Лучани зареєстрували аж дві петиції проти закриття книгарні «Освіта»
Сьогодні, 12:18
Лучани виступають проти закриття книгарні "Освіта", яка знаходиться у центрі міста.
Відтак, на сайті Єдина система місцевих петицій зареєстрували дві петиції. Одну з них написав Максим Антонович Крисюк, а іншу – Федір Володимирович Товстанюк.
Нагадаємо, що на сайті Волиньради опублікували проект рішення «Про ліквідацію комунального підприємства «Освіта».
"Я проти закриття єдиного державного книжкового магазину "Освіта", що в центрі Луцька. Навпаки, я за створення Першого діючого музею - книгарні "Освіта". Гарна ідея для міста", - йдеться у петиції Федора Товстанюка.
У іншій петиції Максим Крисюк теж просить залишити книгарню "Освіта", адже вона потрібна лучанам.
Підтримати ініціативу лучанин можна за посиланням:https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1443
https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1442
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Відтак, на сайті Єдина система місцевих петицій зареєстрували дві петиції. Одну з них написав Максим Антонович Крисюк, а іншу – Федір Володимирович Товстанюк.
Нагадаємо, що на сайті Волиньради опублікували проект рішення «Про ліквідацію комунального підприємства «Освіта».
"Я проти закриття єдиного державного книжкового магазину "Освіта", що в центрі Луцька. Навпаки, я за створення Першого діючого музею - книгарні "Освіта". Гарна ідея для міста", - йдеться у петиції Федора Товстанюка.
У іншій петиції Максим Крисюк теж просить залишити книгарню "Освіта", адже вона потрібна лучанам.
Підтримати ініціативу лучанин можна за посиланням:https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1443
https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1442
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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