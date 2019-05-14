У Луцьку за грантові кошти замінять світлофори. АДРЕСИ





Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.



"В межах реалізації цього проекту старі світлофори буде замінено на нові LED-світлофорні системи, а оператор центрального пункту відразу зможе відстежувати збої в роботі системи світлофорів та несправності й дистанційно змінювати режими роботи світлофорів (зараз для зміни режиму роботи світлофорів необхідно виїжджати до контролера з портативним ПК)", - зауважив він.



Вартість реалізації проєкту становитиме 13 375,0 тис грн.



Замінять світлофори за адресами:



1. вул. Ковельська – вул. Богдана Хмельницького;

2. вул. Ковельська – вул. Набережна;

3. вул. Ковельська – вул. Шевченка;

4. вул. Ковельська – вул. Глінки;

5. вул. Львівська – ЗОШ № 2;

6. вул. Львівська – вул. Даньшина — вул. Городецька;

7. вул. Львівська – ЛНТУ;

8. вул. Володимирська – МКБ;

9. вул. Станіславського – ЗОШ № 24;

10. вул. Гнідавська – вул. Потебні;

11. вул. Окружна – ДПЗ;

12. вул. Глушець – вул. Сенаторки Левчанівської;

13. пр. Відродження – вул. Загородня;

14. пр. Відродження – вул. Січова;

15. Київський майдан;

16. вул. Рівненська – вул. Задворецька;

17. вул. Рівненська – вул. Авторемонтна;

18. вул. Дубнівська – вул. Архітектора Метельницького;

19. вул. Дубнівська – вул. Карпенка-Карого;

20. вул. Рівненська – вул. Електроапаратна – пр. Відродження;

21. пр. Відродження – ЗОШ № 18;

22. пр. Відродження – Поліклініка № 2;

23. пр. Відродження – Писаревського - Ветеранів;

24. пр. Соборності – пр. Молоді;

25. пр. Соборності – вул. Воїнів-інтернаціоналістів;

26. пр. Соборності, 33;

27. пр. Соборності – вул. Карпенка-Карого;

28. пр. Перемоги – вул. Грибоєдова;

29. вул. Винниченка – СНУ;

30. пр. Президента Грушевського – Обласна лікарня;

31. вул. Ківерцівська – завод „Мотор”;

32. вул. Ківерцівська – вул. Карпенка-Карого;

33. вул. Чернишевського – ЗОШ № 13;

34. вул. Набережна – вул. Яровиці;

35. вул. Гордіюк – вул. Кравчука.

36. пр. Перемоги – вул. Клима Савура;

37. пр. Соборності (маг. “Салют”);

38. вул. Чорновола – пр. Соборності;

39. пр. Соборності – Там Там;

40. вул. Конякіна (ТЦ Варшавський).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк отримав грантові кошти на заміну світлофорних об'єктів та влаштування центрального пункту управління світлофорами.Про це у facebook повідомив радник мера"В межах реалізації цього проекту старі світлофори буде замінено на нові LED-світлофорні системи, а оператор центрального пункту відразу зможе відстежувати збої в роботі системи світлофорів та несправності й дистанційно змінювати режими роботи світлофорів (зараз для зміни режиму роботи світлофорів необхідно виїжджати до контролера з портативним ПК)", - зауважив він.Вартість реалізації проєкту становитиме 13 375,0 тис грн.Замінять світлофори за адресами:1. вул. Ковельська – вул. Богдана Хмельницького;2. вул. Ковельська – вул. Набережна;3. вул. Ковельська – вул. Шевченка;4. вул. Ковельська – вул. Глінки;5. вул. Львівська – ЗОШ № 2;6. вул. Львівська – вул. Даньшина — вул. Городецька;7. вул. Львівська – ЛНТУ;8. вул. Володимирська – МКБ;9. вул. Станіславського – ЗОШ № 24;10. вул. Гнідавська – вул. Потебні;11. вул. Окружна – ДПЗ;12. вул. Глушець – вул. Сенаторки Левчанівської;13. пр. Відродження – вул. Загородня;14. пр. Відродження – вул. Січова;15. Київський майдан;16. вул. Рівненська – вул. Задворецька;17. вул. Рівненська – вул. Авторемонтна;18. вул. Дубнівська – вул. Архітектора Метельницького;19. вул. Дубнівська – вул. Карпенка-Карого;20. вул. Рівненська – вул. Електроапаратна – пр. Відродження;21. пр. Відродження – ЗОШ № 18;22. пр. Відродження – Поліклініка № 2;23. пр. Відродження – Писаревського - Ветеранів;24. пр. Соборності – пр. Молоді;25. пр. Соборності – вул. Воїнів-інтернаціоналістів;26. пр. Соборності, 33;27. пр. Соборності – вул. Карпенка-Карого;28. пр. Перемоги – вул. Грибоєдова;29. вул. Винниченка – СНУ;30. пр. Президента Грушевського – Обласна лікарня;31. вул. Ківерцівська – завод „Мотор”;32. вул. Ківерцівська – вул. Карпенка-Карого;33. вул. Чернишевського – ЗОШ № 13;34. вул. Набережна – вул. Яровиці;35. вул. Гордіюк – вул. Кравчука.36. пр. Перемоги – вул. Клима Савура;37. пр. Соборності (маг. “Салют”);38. вул. Чорновола – пр. Соборності;39. пр. Соборності – Там Там;40. вул. Конякіна (ТЦ Варшавський).

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