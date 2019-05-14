У Луцьку за грантові кошти замінять світлофори. АДРЕСИ
Сьогодні, 12:11
Луцьк отримав грантові кошти на заміну світлофорних об'єктів та влаштування центрального пункту управління світлофорами.
Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
"В межах реалізації цього проекту старі світлофори буде замінено на нові LED-світлофорні системи, а оператор центрального пункту відразу зможе відстежувати збої в роботі системи світлофорів та несправності й дистанційно змінювати режими роботи світлофорів (зараз для зміни режиму роботи світлофорів необхідно виїжджати до контролера з портативним ПК)", - зауважив він.
Вартість реалізації проєкту становитиме 13 375,0 тис грн.
Замінять світлофори за адресами:
1. вул. Ковельська – вул. Богдана Хмельницького;
2. вул. Ковельська – вул. Набережна;
3. вул. Ковельська – вул. Шевченка;
4. вул. Ковельська – вул. Глінки;
5. вул. Львівська – ЗОШ № 2;
6. вул. Львівська – вул. Даньшина — вул. Городецька;
7. вул. Львівська – ЛНТУ;
8. вул. Володимирська – МКБ;
9. вул. Станіславського – ЗОШ № 24;
10. вул. Гнідавська – вул. Потебні;
11. вул. Окружна – ДПЗ;
12. вул. Глушець – вул. Сенаторки Левчанівської;
13. пр. Відродження – вул. Загородня;
14. пр. Відродження – вул. Січова;
15. Київський майдан;
16. вул. Рівненська – вул. Задворецька;
17. вул. Рівненська – вул. Авторемонтна;
18. вул. Дубнівська – вул. Архітектора Метельницького;
19. вул. Дубнівська – вул. Карпенка-Карого;
20. вул. Рівненська – вул. Електроапаратна – пр. Відродження;
21. пр. Відродження – ЗОШ № 18;
22. пр. Відродження – Поліклініка № 2;
23. пр. Відродження – Писаревського - Ветеранів;
24. пр. Соборності – пр. Молоді;
25. пр. Соборності – вул. Воїнів-інтернаціоналістів;
26. пр. Соборності, 33;
27. пр. Соборності – вул. Карпенка-Карого;
28. пр. Перемоги – вул. Грибоєдова;
29. вул. Винниченка – СНУ;
30. пр. Президента Грушевського – Обласна лікарня;
31. вул. Ківерцівська – завод „Мотор”;
32. вул. Ківерцівська – вул. Карпенка-Карого;
33. вул. Чернишевського – ЗОШ № 13;
34. вул. Набережна – вул. Яровиці;
35. вул. Гордіюк – вул. Кравчука.
36. пр. Перемоги – вул. Клима Савура;
37. пр. Соборності (маг. “Салют”);
38. вул. Чорновола – пр. Соборності;
39. пр. Соборності – Там Там;
40. вул. Конякіна (ТЦ Варшавський).
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Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
"В межах реалізації цього проекту старі світлофори буде замінено на нові LED-світлофорні системи, а оператор центрального пункту відразу зможе відстежувати збої в роботі системи світлофорів та несправності й дистанційно змінювати режими роботи світлофорів (зараз для зміни режиму роботи світлофорів необхідно виїжджати до контролера з портативним ПК)", - зауважив він.
Вартість реалізації проєкту становитиме 13 375,0 тис грн.
Замінять світлофори за адресами:
1. вул. Ковельська – вул. Богдана Хмельницького;
2. вул. Ковельська – вул. Набережна;
3. вул. Ковельська – вул. Шевченка;
4. вул. Ковельська – вул. Глінки;
5. вул. Львівська – ЗОШ № 2;
6. вул. Львівська – вул. Даньшина — вул. Городецька;
7. вул. Львівська – ЛНТУ;
8. вул. Володимирська – МКБ;
9. вул. Станіславського – ЗОШ № 24;
10. вул. Гнідавська – вул. Потебні;
11. вул. Окружна – ДПЗ;
12. вул. Глушець – вул. Сенаторки Левчанівської;
13. пр. Відродження – вул. Загородня;
14. пр. Відродження – вул. Січова;
15. Київський майдан;
16. вул. Рівненська – вул. Задворецька;
17. вул. Рівненська – вул. Авторемонтна;
18. вул. Дубнівська – вул. Архітектора Метельницького;
19. вул. Дубнівська – вул. Карпенка-Карого;
20. вул. Рівненська – вул. Електроапаратна – пр. Відродження;
21. пр. Відродження – ЗОШ № 18;
22. пр. Відродження – Поліклініка № 2;
23. пр. Відродження – Писаревського - Ветеранів;
24. пр. Соборності – пр. Молоді;
25. пр. Соборності – вул. Воїнів-інтернаціоналістів;
26. пр. Соборності, 33;
27. пр. Соборності – вул. Карпенка-Карого;
28. пр. Перемоги – вул. Грибоєдова;
29. вул. Винниченка – СНУ;
30. пр. Президента Грушевського – Обласна лікарня;
31. вул. Ківерцівська – завод „Мотор”;
32. вул. Ківерцівська – вул. Карпенка-Карого;
33. вул. Чернишевського – ЗОШ № 13;
34. вул. Набережна – вул. Яровиці;
35. вул. Гордіюк – вул. Кравчука.
36. пр. Перемоги – вул. Клима Савура;
37. пр. Соборності (маг. “Салют”);
38. вул. Чорновола – пр. Соборності;
39. пр. Соборності – Там Там;
40. вул. Конякіна (ТЦ Варшавський).
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