На Волині спіймали крадіїв газу

У лютому працівники АТ «Волиньгаз» розпочали інспектування газопроводів. Так, зафіксували три факти крадіжок газу, один із них - комунально–побутовий споживач на території Володимир-Волинського відділення.Про це повідомляє пресслужба АТ "Волиньгаз".Виявити крадіїв газу вдалося завдяки приладу-відеозонду. Газовики щоденно контролюють стан газопроводів, усувають виявлені витоки газу та пошкодження. Головне завдання «Волиньгаз» - забезпечення безаварійної та безперебійної експлуатації газових мереж і споруд на них.Відеоінспекція труб здійснюється приладом із вмонтованою компактною відеокамерою, яка проходить по трубі та передає якісне зображення на монітор, одночасно фіксуючи відеозапис. Запустивши зонд всередину, фахівці газового господарства мають змогу у найшвидші терміни відшукати проблемну ділянку та визначити, які роботи та матеріали необхідні для проведення ремонтних робіт.Найчастіше незаконні підключення до газопроводу здійснюються фізичними особами, яким припинили постачання газу за несплату, або ж охочі підключити будинок чи господарську будівлю без погодження проекту.«Виявити таке втручання досить непросто. У більшості випадків це відбувається лише після того, як така несанкціонована врізка призводить до витоку газу та аварійних ситуацій. А така професійна відеодіагностика дозволяє не лише виявити «врізку», а й показати до сантиметра точне місце її знаходження, тим самим зменшивши й зайві роботи газовиків», - додав директор технічний АТ «Волиньгаз»Окрім крадіжки газу, «гореспоживачі» наражають на небезпеку себе і оточуючих людей, адже проводять роботи на власний страх і ризик, не дбаючи про безпеку. Всі самовільні врізки в мережу, які виявили газовики, були здійснені з грубим порушенням Правил безпеки систем газопостачання України.