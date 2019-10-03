вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині спіймали крадіїв газу

На Волині спіймали крадіїв газу
У лютому працівники АТ «Волиньгаз» розпочали інспектування газопроводів. Так, зафіксували три факти крадіжок газу, один із них - комунально–побутовий споживач на території Володимир-Волинського відділення.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Волиньгаз".

Виявити крадіїв газу вдалося завдяки приладу-відеозонду. Газовики щоденно контролюють стан газопроводів, усувають виявлені витоки газу та пошкодження. Головне завдання «Волиньгаз» - забезпечення безаварійної та безперебійної експлуатації газових мереж і споруд на них.

Відеоінспекція труб здійснюється приладом із вмонтованою компактною відеокамерою, яка проходить по трубі та передає якісне зображення на монітор, одночасно фіксуючи відеозапис. Запустивши зонд всередину, фахівці газового господарства мають змогу у найшвидші терміни відшукати проблемну ділянку та визначити, які роботи та матеріали необхідні для проведення ремонтних робіт.

Найчастіше незаконні підключення до газопроводу здійснюються фізичними особами, яким припинили постачання газу за несплату, або ж охочі підключити будинок чи господарську будівлю без погодження проекту.

«Виявити таке втручання досить непросто. У більшості випадків це відбувається лише після того, як така несанкціонована врізка призводить до витоку газу та аварійних ситуацій. А така професійна відеодіагностика дозволяє не лише виявити «врізку», а й показати до сантиметра точне місце її знаходження, тим самим зменшивши й зайві роботи газовиків», - додав директор технічний АТ «Волиньгаз» Павло Козюк.

Окрім крадіжки газу, «гореспоживачі» наражають на небезпеку себе і оточуючих людей, адже проводять роботи на власний страх і ризик, не дбаючи про безпеку. Всі самовільні врізки в мережу, які виявили газовики, були здійснені з грубим порушенням Правил безпеки систем газопостачання України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, крадіжка газу, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині планують виділити 600 тисяч на захист від коронавірусу
Сьогодні, 19:17
Де на Волині не буде світла 4 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині спіймали крадіїв газу
Сьогодні, 18:43
У луцькій лікарні через нестачу коштів скорочують кількість ліжок
Сьогодні, 18:20
У Луцьку засудили чоловіка, який у складі банди побив і пограбував валютника
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
На Волині хлопець намагався проникнути до офісу підприємця. ВІДЕО На Волині хлопець намагався проникнути до офісу підприємця. ВІДЕО
03 жовтень, 2019, 11:44
У селі на Волині обікрали магазин У селі на Волині обікрали магазин
13 вересень, 2019, 18:26
Винесли валюту: у волинському селі обікрали будинок Винесли валюту: у волинському селі обікрали будинок
13 вересень, 2019, 13:17
У Володимирі злодій обікрав будинок У Володимирі злодій обікрав будинок
09 вересень, 2019, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Сьогодні, 08:23
 1
На Волині планують виділити 600 тисяч на захист від коронавірусу
Сьогодні, 19:17
 0
Де на Волині не буде світла 4 березня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині спіймали крадіїв газу
Сьогодні, 18:43
 0
У луцькій лікарні через нестачу коштів скорочують кількість ліжок
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8