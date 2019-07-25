Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні

Уляна Супрун нагадала, як захистити себе.



Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.



"Наші поради залишаються незмінними — зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд", - відзначила Супрун.



Передусім Уляна Супрун радить часто і ретельно мити руки водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд.



Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.



Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.



Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу.



Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:



залишайтеся вдома, якщо захворіли;



уникайте тісного контакту з іншими людьми;



прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки;



регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні;



будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.



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