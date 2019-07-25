вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні

Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні
В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу в Чернівцях. Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала, як захистити себе.

Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.

"Наші поради залишаються незмінними — зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд", - відзначила Супрун.

Передусім Уляна Супрун радить часто і ретельно мити руки водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд.

Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.

Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.

Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу.

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:

залишайтеся вдома, якщо захворіли;

уникайте тісного контакту з іншими людьми;

прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки;

регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні;

будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Супрун, поради
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Чи не найтепліше у Європі: якою буде погода в Україні завтра, 4 березня
Сьогодні, 12:55
Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні
Сьогодні, 12:39
Лучани зареєстрували аж дві петиції проти закриття книгарні «Освіта»
Сьогодні, 12:18
У Луцьку за грантові кошти замінять світлофори. АДРЕСИ
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Супрун радить українцям відмовитися від варення та консервації Супрун радить українцям відмовитися від варення та консервації
25 липень, 2019, 20:18
Супрун розповіла, чому бабусина квашена капуста повинна бути у кожному холодильнику Супрун розповіла, чому бабусина квашена капуста повинна бути у кожному холодильнику
09 грудень, 2018, 11:21
В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. ОНОВЛЕНО В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:31
Панікувати не варто: волинянка розповіла, як у Китаї борються із коронавірусом Панікувати не варто: волинянка розповіла, як у Китаї борються із коронавірусом
02 березень, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Сьогодні, 08:23
 1
Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Чи не найтепліше у Європі: якою буде погода в Україні завтра, 4 березня
Сьогодні, 12:55
 0
Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні
Сьогодні, 12:39
 0
Лучани зареєстрували аж дві петиції проти закриття книгарні «Освіта»
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8