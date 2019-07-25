Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні
Сьогодні, 12:39
В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу в Чернівцях. Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала, як захистити себе.
Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.
"Наші поради залишаються незмінними — зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд", - відзначила Супрун.
Передусім Уляна Супрун радить часто і ретельно мити руки водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд.
Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.
Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.
Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу.
Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:
залишайтеся вдома, якщо захворіли;
уникайте тісного контакту з іншими людьми;
прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки;
регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні;
будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.
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Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.
"Наші поради залишаються незмінними — зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд", - відзначила Супрун.
Передусім Уляна Супрун радить часто і ретельно мити руки водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд.
Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.
Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.
Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу.
Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:
залишайтеся вдома, якщо захворіли;
уникайте тісного контакту з іншими людьми;
прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки;
регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні;
будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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