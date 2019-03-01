Чи не найтепліше у Європі: якою буде погода в Україні завтра, 4 березня

Наталії Діненко, чи не найтеплішою в Європі.



Про це вона



Завтра очікується +12+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів.



"Ложечкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом", - зауважує синоптик.



У Києві завтра буде теплий і сухий день, до +15 градусів, можливо і вище.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-ого березня в Україні погода буде, за словами синоптика, чи не найтеплішою в Європі.Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.Завтра очікується +12+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів."Ложечкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом", - зауважує синоптик.У Києві завтра буде теплий і сухий день, до +15 градусів, можливо і вище.

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