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Чи не найтепліше у Європі: якою буде погода в Україні завтра, 4 березня

Чи не найтепліше у Європі: якою буде погода в Україні завтра, 4 березня
4-ого березня в Україні погода буде, за словами синоптика Наталії Діненко, чи не найтеплішою в Європі.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Завтра очікується +12+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів.

"Ложечкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом", - зауважує синоптик.

У Києві завтра буде теплий і сухий день, до +15 градусів, можливо і вище.


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Теги: погода в Україні, березень
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