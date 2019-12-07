Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО

Юні актори із чотирьох студійних груп театральної майстерні «ДогориДриґом», під керівництвом педагогів, пластиографа, показували свої нові вистави у мистецькому просторі «Гармидер ангар-stage». Усі 4 події триріччя, які відбувалися 23 лютого і 1 березня, пройшли там із аншлагами.Про це повідомила керівниця мистецького простору «ГаРмИдЕр ангар-stage»Відкриваючи свято театру, керівник «ДогориДриґом» Павло Порицький, який також є одним із команди творців «Гармидер ангар-stage», звернувся до глядачів зі словами: «Ми з вами знаходимося саме тут — у сучасному альтернативному інтеграційному мистецькому просторі, бо бачимо це місце, як майданчик, у якому буде місце для дуже різного театру: дитячого, інклюзивного, провокативного, новаторського. І ми щасливі, що багато із вас — батьків наших студійців на різних етапах долучалися і долучаються до його творення!»Першою подією святкування була вистава для школярів та дорослих «Морське» — соціальна драма-фантазія, яку підготувала середня група за п’єсою«Якось в Морському».Текст цієї сучасної української драматургині виявився надзвичайно актуальним для акторів, які самі обрали для постановки цю п’єсу. Про неприйняття іншості, булінг у школі та інші гострі теми у виставі прозвучало символічно і точно водночас. Режисерська робота Руслани Порицької, пластичні рішення Юлії Варченко та правдива гра юних студійців дали в результаті гостру та зворушливу виставу. Сама драматургиня на запрошення «ДогориДриґом» також приїхала на прем’єру і опісля неї залюбки поспілкувалася з юними акторами.«Оскільки основні персонажі в мене діти, то їх і мають грати діти. Я не уявляла, щоб дорослі могли грати Хвильку чи Боровичка, тому мені це сподобалося. Єдине, що я думала, що вчителів будуть грати дорослі, але сьогодні їх так само грали діти. І мені це так само сподобалося, тому що вони переконливі були в своїх ролях. Талановиті діти!» — поділилася своїми враженнями Людмила Тимошенко.Другу виставу триріччя показували старші студійці. Казка для малих дітей і великих дорослих «Пан Лампа»у постановці Павла Порицького і Юліії Варченко виявилася життєствержуючою, бешкетною та неймовірно естетичною історією, що провокує перевернути усе догори дриґом та по-справжньому порадіти життю. Вистава наповнена дивакуватими персонажами: крім чудернацького Пана Лампи, у якого світиться голова, і його вірної приятельки Псюхи, на сцені з’являються Пані Страшинська, сестри Кусюк, сім’я Балаганських, Злостивець, Бабця Драбця, Пан Буквальний, Пані Сонце і врешті Пітьма. Цей спектакль зібрав масу позитивних відгуків, і на прохання глядачів 21 березня знову відбудеться його показ у «Гармидер ангар-stage», а вже 27 березня його побачать глядачі Міжнародного фестивалю театрів імені В. К. Гужви «В кулісах душі – 2020».Третьою прем’єрою була вистава найменших студійців — вистава для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «У пошуках героя» із яскравою мультимедієюу постановці Павла Порицького та Юлії Варченко за мотивами п‘єси. Сюжет цієї вистави захопив навіть найменших глядачів: із дітьми трапляється неймовірна пригода — за умовами квесту вони мусять знайти справжнього героя для порятунку їхнього міста. Актори змогли це зробити тільки за допомогою глядачів з залу, бо тільки зібравши їхній веселий сміх вони змогли подолати Чорну Королеву.Фінальною виставою святкування на сцені «Гармидер ангар-stage» стала робота найстарших студійців. Минулого року луцьких глядачів і членів журі двох фестивалів, де вони здобули гран-прі, ця група вразила виставою «Кульбабове вино», яку вже у травні цього року вони показуватимуть на 12-у Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі-лабораторії «Little Melpomene» у Литві. Їх нова вистава «Марвін», за п'єсою сучасної польської авторки, створена Русланою Порицькою у тандемі з пластиографом Юлією Варченко у форматі театральної гри.«Марвін» — смілива, іронічна та зворушлива історія про динозавра, який чекає що от-от має вимерти... Ця історія про наші страхи, про невміння жити «тут і тепер» і здійснювати мрії. Постановка вистави здійснена за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.Своїми враженнями про цю виставу поділилася одна із глядачок, керівниця благодійної організації «Творчість заради життя»: «Приємно вражена грою юних акторів! Із задоволенням, відмічу, що діти виросли. Відчувається, що працюючи над роллю, актори самі робили аналіз свого персонажу, і досить дієвий! Прекрасна режисерська робота, сучасні костюми та декорації створюють чудову атмосферу в глядацькому залі. Рекомендую до перегляду усім, хто хоче насолодитися сучасною драматургією в неповторному виконанні юних акторів».Фото