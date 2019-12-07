вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО

Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО
Юні актори із чотирьох студійних груп театральної майстерні «ДогориДриґом», під керівництвом педагогів Павла і Руслани Порицьких, пластиографа Юлії Варченко, показували свої нові вистави у мистецькому просторі «Гармидер ангар-stage». Усі 4 події триріччя, які відбувалися 23 лютого і 1 березня, пройшли там із аншлагами.

Про це повідомила керівниця мистецького простору «ГаРмИдЕр ангар-stage» Ольга Валянік.

Відкриваючи свято театру, керівник «ДогориДриґом» Павло Порицький, який також є одним із команди творців «Гармидер ангар-stage», звернувся до глядачів зі словами: «Ми з вами знаходимося саме тут — у сучасному альтернативному інтеграційному мистецькому просторі, бо бачимо це місце, як майданчик, у якому буде місце для дуже різного театру: дитячого, інклюзивного, провокативного, новаторського. І ми щасливі, що багато із вас — батьків наших студійців на різних етапах долучалися і долучаються до його творення!»

Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО


Першою подією святкування була вистава для школярів та дорослих «Морське» — соціальна драма-фантазія, яку підготувала середня група за п’єсою Людмили Тимошенко «Якось в Морському».Текст цієї сучасної української драматургині виявився надзвичайно актуальним для акторів, які самі обрали для постановки цю п’єсу. Про неприйняття іншості, булінг у школі та інші гострі теми у виставі прозвучало символічно і точно водночас. Режисерська робота Руслани Порицької, пластичні рішення Юлії Варченко та правдива гра юних студійців дали в результаті гостру та зворушливу виставу. Сама драматургиня на запрошення «ДогориДриґом» також приїхала на прем’єру і опісля неї залюбки поспілкувалася з юними акторами.

«Оскільки основні персонажі в мене діти, то їх і мають грати діти. Я не уявляла, щоб дорослі могли грати Хвильку чи Боровичка, тому мені це сподобалося. Єдине, що я думала, що вчителів будуть грати дорослі, але сьогодні їх так само грали діти. І мені це так само сподобалося, тому що вони переконливі були в своїх ролях. Талановиті діти!» — поділилася своїми враженнями Людмила Тимошенко.

Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО
Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО


Другу виставу триріччя показували старші студійці. Казка для малих дітей і великих дорослих «Пан Лампа» Маліни Пшеслюги у постановці Павла Порицького і Юліії Варченко виявилася життєствержуючою, бешкетною та неймовірно естетичною історією, що провокує перевернути усе догори дриґом та по-справжньому порадіти життю. Вистава наповнена дивакуватими персонажами: крім чудернацького Пана Лампи, у якого світиться голова, і його вірної приятельки Псюхи, на сцені з’являються Пані Страшинська, сестри Кусюк, сім’я Балаганських, Злостивець, Бабця Драбця, Пан Буквальний, Пані Сонце і врешті Пітьма. Цей спектакль зібрав масу позитивних відгуків, і на прохання глядачів 21 березня знову відбудеться його показ у «Гармидер ангар-stage», а вже 27 березня його побачать глядачі Міжнародного фестивалю театрів імені В. К. Гужви «В кулісах душі – 2020».

Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО
Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО


Третьою прем’єрою була вистава найменших студійців — вистава для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «У пошуках героя» із яскравою мультимедією Юлії Яцун у постановці Павла Порицького та Юлії Варченко за мотивами п‘єси Тетяни Киценко. Сюжет цієї вистави захопив навіть найменших глядачів: із дітьми трапляється неймовірна пригода — за умовами квесту вони мусять знайти справжнього героя для порятунку їхнього міста. Актори змогли це зробити тільки за допомогою глядачів з залу, бо тільки зібравши їхній веселий сміх вони змогли подолати Чорну Королеву.

Фінальною виставою святкування на сцені «Гармидер ангар-stage» стала робота найстарших студійців. Минулого року луцьких глядачів і членів журі двох фестивалів, де вони здобули гран-прі, ця група вразила виставою «Кульбабове вино», яку вже у травні цього року вони показуватимуть на 12-у Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі-лабораторії «Little Melpomene» у Литві. Їх нова вистава «Марвін», за п'єсою сучасної польської авторки Марти Гусньовської, створена Русланою Порицькою у тандемі з пластиографом Юлією Варченко у форматі театральної гри.



«Марвін» — смілива, іронічна та зворушлива історія про динозавра, який чекає що от-от має вимерти... Ця історія про наші страхи, про невміння жити «тут і тепер» і здійснювати мрії. Постановка вистави здійснена за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.

Своїми враженнями про цю виставу поділилася одна із глядачок, керівниця благодійної організації «Творчість заради життя» Наталія Журавльова: «Приємно вражена грою юних акторів! Із задоволенням, відмічу, що діти виросли. Відчувається, що працюючи над роллю, актори самі робили аналіз свого персонажу, і досить дієвий! Прекрасна режисерська робота, сучасні костюми та декорації створюють чудову атмосферу в глядацькому залі. Рекомендую до перегляду усім, хто хоче насолодитися сучасною драматургією в неповторному виконанні юних акторів».



Довідково: Театральна майстерня «ДогориДриґом» створена 2017 року в Луцьку засновниками театру «ГаРмИдЕр». У ній діти від 6 до 16 років навчаються акторській майстерності за авторською методикою. Вистави творяться у форматі живого ігрового театру, який базується на принципі умовності. Студійці є активними учасниками мистецького життя Луцька.

За 3 роки діяльності студійні групи брали участь у фестивалях у Києві, Львові, Прилуках, Пісочині. Театральна майстерня є володарем двох гран-прі (вистава «Кульбабове вино») та інших нагород.

Фото Марійки Марченкової.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гармидер, Догори дригом, театр, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Чи не найтепліше у Європі: якою буде погода в Україні завтра, 4 березня
Сьогодні, 12:55
Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні
Сьогодні, 12:39
Лучани зареєстрували аж дві петиції проти закриття книгарні «Освіта»
Сьогодні, 12:18
У Луцьку за грантові кошти замінять світлофори. АДРЕСИ
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон» Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон»
07 грудень, 2019, 04:14
Луцькі театрали виграли 10 тисяч доларів на реалізацію проекту «Гармидер ангар-stage» Луцькі театрали виграли 10 тисяч доларів на реалізацію проекту «Гармидер ангар-stage»
28 липень, 2019, 13:18
У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО
03 грудень, 2018, 20:26
Луцький театр здобув гран-прі Міжнародного фестивалю Луцький театр здобув гран-прі Міжнародного фестивалю
29 жовтень, 2018, 06:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Сьогодні, 08:23
 1
Луцька театральна майстерня «ДогориДриґом» відсвяткувала день народження чотирма прем’єрами. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Чи не найтепліше у Європі: якою буде погода в Україні завтра, 4 березня
Сьогодні, 12:55
 0
Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні
Сьогодні, 12:39
 0
Лучани зареєстрували аж дві петиції проти закриття книгарні «Освіта»
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8