Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян

В Україніна COVID-19, спричинений новим коронавірусом. Хворого, що повернувся з Італії, госпіталізували 29 лютого у Чернівцях. Дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров’я показали позитивний результат ввечері 2 березня. Усі контактні особи знаходяться під наглядом лікарів-епідеміологів.Українцям радять не панікувати. У Кабміні зауважують, що держава готова оперативно реагувати й надавати кваліфіковану медичну допомогу.Лікар з загальної гігієни Луцького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській областідетально розповівпро те, як варто діяти, аби уберегти себе від коронавірусу, грипу та гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).Коронавірус 2019 року (SARS-CoV-2 або 2019-nCoV) – це новий вірус, який спричиняє розвиток респіраторних захворювань у людей (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19) та може передаватися від людини до людини.За інформацією лікаря Богдана Петриченка, коронавірус зазвичай передається повітряно-краплинним шляхом, але були визначені інші способи передачі. Наразі передача від людини до людини шляхом прямого контакту є найпоширенішою формою передачі вірусу. Також можна заразитися через контакт із забрудненими продуктами. Є, до того ж, дані про передачу збудника при контакті з тваринами. Не може бути виключений фекально-оральний механізм передачі, оскільки у пацієнта виявили РНК вірусу у фекаліях.У людини, інфікованої SARS-CoV-2, розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості із такими• гарячка;• кашель;• ускладнене дихання.Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження коронавірусом. У багатьох пацієнтів, – особливо людей старшого віку, з ослабленим імунітетом, хронічними захворюваннями вірус спричиняє запалення легень, що є однією з основних причин смерті хворого.Найкращий, за словами Богдана Петриченка, – уникнути впливу цього вірусу. Щоб не заразитися коронавірусом і збудниками інших респіраторних захворювань:• не відвідуйте без потреби місця масового скупчення людей;• уникайте близького контакту (менше 1-1,5 м) з тими, хто має гарячку, кашель тощо;• не торкайтеся обличчя і слизових (очей, носа,…) немитими руками;• часто мийте руки з милом чи обробляйте дезінфекційними засобами на основі спирту;• ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і яйця;• уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами;• відмовтесь від подорожей у країни, де реєструються випадки захворювань на коронавірусну інфекцію.• якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя. ЇЇ потрібно регулярно міняти, знешкодивши використану;• якщо ви відвідували Китай чи іншу країну, у якій зареєстровано коронавірусну інфекцію, і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться до свого сімейного лікаря;• під час кашлю і чхання прикрийте рот і ніс носовичком, зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою. Використані носовички знезаражуйте кип᾽ятінням, серветки викидайте в урни. Мийте руки після контакту з інфікованим матеріалом.• дезінфікуйте поверхні, яких торкалася інфікована людина.Лікар з загальної гігієни Луцького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Богдан Петриченко наголошує, що не існує специфічного лікування від коронавірусу. Тож, відчувши симптоми хвороби, перейдіть на постільний режим. Пам᾽ятайте, що вживати ліки можна тільки за приписом лікаря. У жодному разі не розпочинайте прийом антибіотика самостійно, без призначення лікаря! При вірусних і застудних станах це недоцільно і шкідливо!Найкраща стратегія запобігти хворобі – зміцнювати свій імунітет, а в разі хвороби – лікуватися швидко та ефективно, аби не допустити ускладнень.будь-яких хвороб, особливо заразних, є заходи, спрямовані на зміцнення імунної системи:• раціональне харчування;• регулярні заняття фізкультурою;• достатня тривалість відпочинку;• здоровий спосіб життя;• запобігання розвитку хронічного стресу.Фахівець також закликаєпід час загрози поширення коронавірусної та інших інфекцій. Гігієнічна маска захищає від вірусів нетривалий час, далі вона “промокає” і заважає вам дихати. Маскою обов᾽язково повинні користуватись люди з симптомами захворювання, які змушені пересуватись чи перебувати у загальнодоступних місцях. Це запобігає поширенню збудника і виражає повагу до здорових людей, які оточують людину з ознаками інфекції. Маючи симптоми захворювання на коронавірусну інфекцію чи ГРВІ не наближайтеся до здорових людей ближче 1-1,5 метра. Так само здорові люди повинні дотримуватись цієї відстані до людей з ознаками респіраторного захворювання.Наразі, додає лікар, найефективнішим методом запобігання епідеміям грипу є. Вчені розробляють вакцину і від коронавірусу.«Дотримання цих рекомендацій допоможе вам не заразитись гострими респіраторними захворюваннями або перенести їх у легкій формі», – резюмує Богдан Петриченко.