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Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян

Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
В Україні зареєстрували перший випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом. Хворого, що повернувся з Італії, госпіталізували 29 лютого у Чернівцях. Дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров’я показали позитивний результат ввечері 2 березня. Усі контактні особи знаходяться під наглядом лікарів-епідеміологів.

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Лікар з загальної гігієни Луцького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Богдан Петриченко детально розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про те, як варто діяти, аби уберегти себе від коронавірусу, грипу та гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

Коронавірус 2019 року (SARS-CoV-2 або 2019-nCoV) – це новий вірус, який спричиняє розвиток респіраторних захворювань у людей (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19) та може передаватися від людини до людини.

За інформацією лікаря Богдана Петриченка, коронавірус зазвичай передається повітряно-краплинним шляхом, але були визначені інші способи передачі. Наразі передача від людини до людини шляхом прямого контакту є найпоширенішою формою передачі вірусу. Також можна заразитися через контакт із забрудненими продуктами. Є, до того ж, дані про передачу збудника при контакті з тваринами. Не може бути виключений фекально-оральний механізм передачі, оскільки у пацієнта виявили РНК вірусу у фекаліях.

У людини, інфікованої SARS-CoV-2, розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості із такими основними симптомами:

• гарячка;
• кашель;
• ускладнене дихання.

Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження коронавірусом. У багатьох пацієнтів, – особливо людей старшого віку, з ослабленим імунітетом, хронічними захворюваннями вірус спричиняє запалення легень, що є однією з основних причин смерті хворого.

Найкращий спосіб запобігти зараженню, за словами Богдана Петриченка, – уникнути впливу цього вірусу. Щоб не заразитися коронавірусом і збудниками інших респіраторних захворювань:

• не відвідуйте без потреби місця масового скупчення людей;
• уникайте близького контакту (менше 1-1,5 м) з тими, хто має гарячку, кашель тощо;
• не торкайтеся обличчя і слизових (очей, носа,…) немитими руками;
• часто мийте руки з милом чи обробляйте дезінфекційними засобами на основі спирту;
• ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і яйця;
• уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами;
• відмовтесь від подорожей у країни, де реєструються випадки захворювань на коронавірусну інфекцію.

Як запобігти поширенню інфекції:

• якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя. ЇЇ потрібно регулярно міняти, знешкодивши використану;
• якщо ви відвідували Китай чи іншу країну, у якій зареєстровано коронавірусну інфекцію, і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться до свого сімейного лікаря;
• під час кашлю і чхання прикрийте рот і ніс носовичком, зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою. Використані носовички знезаражуйте кип᾽ятінням, серветки викидайте в урни. Мийте руки після контакту з інфікованим матеріалом.
• дезінфікуйте поверхні, яких торкалася інфікована людина.

Лікар з загальної гігієни Луцького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Богдан Петриченко наголошує, що не існує специфічного лікування від коронавірусу. Тож, відчувши симптоми хвороби, перейдіть на постільний режим. Пам᾽ятайте, що вживати ліки можна тільки за приписом лікаря. У жодному разі не розпочинайте прийом антибіотика самостійно, без призначення лікаря! При вірусних і застудних станах це недоцільно і шкідливо!

Найкраща стратегія запобігти хворобі – зміцнювати свій імунітет, а в разі хвороби – лікуватися швидко та ефективно, аби не допустити ускладнень.

Профілактикою будь-яких хвороб, особливо заразних, є заходи, спрямовані на зміцнення імунної системи:

• раціональне харчування;
• регулярні заняття фізкультурою;
• достатня тривалість відпочинку;
• здоровий спосіб життя;
• запобігання розвитку хронічного стресу.

Фахівець також закликає правильно користуватися масками під час загрози поширення коронавірусної та інших інфекцій. Гігієнічна маска захищає від вірусів нетривалий час, далі вона “промокає” і заважає вам дихати. Маскою обов᾽язково повинні користуватись люди з симптомами захворювання, які змушені пересуватись чи перебувати у загальнодоступних місцях. Це запобігає поширенню збудника і виражає повагу до здорових людей, які оточують людину з ознаками інфекції. Маючи симптоми захворювання на коронавірусну інфекцію чи ГРВІ не наближайтеся до здорових людей ближче 1-1,5 метра. Так само здорові люди повинні дотримуватись цієї відстані до людей з ознаками респіраторного захворювання.

Наразі, додає лікар, найефективнішим методом запобігання епідеміям грипу є вакцинація. Вчені розробляють вакцину і від коронавірусу.

«Дотримання цих рекомендацій допоможе вам не заразитись гострими респіраторними захворюваннями або перенести їх у легкій формі», – резюмує Богдан Петриченко.


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Теги: коронавірус, ГРВІ, профілактика, крип, зараження, хвороба, Боглан Петриченко, вибір редактора
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