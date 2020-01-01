На Волині знайшли пломбу 19 століття для опечатування чаю





Як розповів Сергій Демедюк, пломба діаметром 12 міліметрів, датується серединою 19 століття.



Цією пломбою опечатували чай, що належав торговому чайному товариству «Брати Попови» у Петербурзі. Прибувши до Шацька, пломба була зірвана, значить товар дістався до кінцевого споживача, каже Сергій Демедюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку археологи знайшли свинцеву пломбу для опечатування чаю.Як розповів Суспільному краєзнавець, пломба діаметром 12 міліметрів, датується серединою 19 століття.Цією пломбою опечатували чай, що належав торговому чайному товариству «Брати Попови» у Петербурзі. Прибувши до Шацька, пломба була зірвана, значить товар дістався до кінцевого споживача, каже Сергій Демедюк.

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