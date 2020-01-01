На Волині знайшли пломбу 19 століття для опечатування чаю
Сьогодні, 13:15
У Шацьку археологи знайшли свинцеву пломбу для опечатування чаю.
Як розповів Суспільному краєзнавець Сергій Демедюк, пломба діаметром 12 міліметрів, датується серединою 19 століття.
Цією пломбою опечатували чай, що належав торговому чайному товариству «Брати Попови» у Петербурзі. Прибувши до Шацька, пломба була зірвана, значить товар дістався до кінцевого споживача, каже Сергій Демедюк.
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Як розповів Суспільному краєзнавець Сергій Демедюк, пломба діаметром 12 міліметрів, датується серединою 19 століття.
Цією пломбою опечатували чай, що належав торговому чайному товариству «Брати Попови» у Петербурзі. Прибувши до Шацька, пломба була зірвана, значить товар дістався до кінцевого споживача, каже Сергій Демедюк.
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