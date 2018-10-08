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У Карпатах трагічно загинув турист

У Карпатах трагічно загинув турист
У Карпатах під час снігопаду загинув 35-річний киянин, який катався на сноуборді.Він зіткнувся із металевою опорою.

Про це інформує Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Так, 2 березня о 16:55 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Драгобрат Рахівського району виявили тіло туриста.

Як з’ясувалося пізніше, 35-річний киянин під час снігопаду катався на сноуборді й зіткнувся з металевою канатною опорою. Його знайшли лижники, які проїжджали повз. Вони й зателефонували за номером 101.

Тіло загиблого туриста евакуювали зі схилу й транспортували до урочища Свидівець, де передали працівникам національної поліції.




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Теги: Карпати, турист
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