У Карпатах трагічно загинув турист
Сьогодні, 13:45
У Карпатах під час снігопаду загинув 35-річний киянин, який катався на сноуборді.Він зіткнувся із металевою опорою.
Про це інформує Управління ДСНС України у Закарпатській області.
Так, 2 березня о 16:55 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Драгобрат Рахівського району виявили тіло туриста.
Як з’ясувалося пізніше, 35-річний киянин під час снігопаду катався на сноуборді й зіткнувся з металевою канатною опорою. Його знайшли лижники, які проїжджали повз. Вони й зателефонували за номером 101.
Тіло загиблого туриста евакуювали зі схилу й транспортували до урочища Свидівець, де передали працівникам національної поліції.
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Про це інформує Управління ДСНС України у Закарпатській області.
Так, 2 березня о 16:55 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Драгобрат Рахівського району виявили тіло туриста.
Як з’ясувалося пізніше, 35-річний киянин під час снігопаду катався на сноуборді й зіткнувся з металевою канатною опорою. Його знайшли лижники, які проїжджали повз. Вони й зателефонували за номером 101.
Тіло загиблого туриста евакуювали зі схилу й транспортували до урочища Свидівець, де передали працівникам національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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