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Потяг «Ковель-Червоноград» тимчасово не курсуватиме

Потяг «Ковель-Червоноград» тимчасово не курсуватиме
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт залізничної інфраструктури на перегонах зазнає тимчасових змін розклад руху потяга «Ковель-Червоноград».

Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.

Зазначається, що 4 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаний період.

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Теги: потяг, Ковель, Червоноград
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