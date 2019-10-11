Потяг «Ковель-Червоноград» тимчасово не курсуватиме
Сьогодні, 13:58
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт залізничної інфраструктури на перегонах зазнає тимчасових змін розклад руху потяга «Ковель-Червоноград».
Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.
Зазначається, що 4 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаний період.
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Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.
Зазначається, що 4 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаний період.
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