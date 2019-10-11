Потяг «Ковель-Червоноград» тимчасово не курсуватиме





Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.



Зазначається, що 4 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаний період.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт залізничної інфраструктури на перегонах зазнає тимчасових змін розклад руху потяга «Ковель-Червоноград».Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.Зазначається, що 4 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаний період.

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