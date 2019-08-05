Боявся помсти ромів: затримали волинянина, який переховувався після кривавої різанини





Про це йдеться в



З тексту ухвали стало відомо, що сам інцидент трапився увечері 29 вересня 2019 року. В селі Зоря Володимир-Волинського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, уродженець села Пальче Ківерцівського району Волинської області напав із ножем на чоловіка. Через проникаючу колото-різану рану в животі потерпілого госпіталізували з обширним пошкодженням тонкого кишківника.



Після кривавої події зловмисник зник. Правоохоронці були змушені надсилати листа у місце офіційного проживання нападника з повідомленням про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Знайти чоловіка фізично – не вдалося, тож вже 3 січня поліціянти отримали дозвіл на його арешт. 28 лютого чоловіка затримали.



Під час засідання суду підозрюваний пояснював свої дії тим, що переховувався від людей ромської національності, помсти яких боїться.



Слідчий Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Олександр Любохинець звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою, однак той переконує, що обґрунтованих аргументів для такого рішення – немає.



Слідчі, у свою чергу, стверджують, що зібрані докази повністю підтверджують вчинення ним злочину. Підставами застосування саме такого запобіжного заходу є те, що підозрюваний, перебуваючи на волі, знову може почати переховуватися від правосуддя, незаконно впливати на потерпілих чи свідків або ж вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ніде не працює, не має постійного джерела прибутку та законних засобів до існування.



За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.



Підозрюваний та його захисник наполегливо просили обрати більш м’який запобіжний захід з можливістю проживання в родичів в селі Михайлин Рожищенського району Волинської області у зв’язку з поганим станом здоров’я.



Суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Олександр Лященко вислухав усі позиції та прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого. Тож чоловіка взяли під варту строком на 60 днів (до 27 квітня 2020 року) без визначення застави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями правоохоронці розшукали чоловіка, який порізав перехожого у селі Зоря Володимир-Волинського району та перебував у розшуку.Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду, опублікованій на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.З тексту ухвали стало відомо, що сам інцидент трапився увечері 29 вересня 2019 року. В селі Зоря Володимир-Волинського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, уродженець села Пальче Ківерцівського району Волинської області напав із ножем на чоловіка. Через проникаючу колото-різану рану в животі потерпілого госпіталізували з обширним пошкодженням тонкого кишківника.Після кривавої події зловмисник зник. Правоохоронці були змушені надсилати листа у місце офіційного проживання нападника з повідомленням про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Знайти чоловіка фізично – не вдалося, тож вже 3 січня поліціянти отримали дозвіл на його арешт. 28 лютого чоловіка затримали.Під час засідання суду підозрюваний пояснював свої дії тим, що переховувався від людей ромської національності, помсти яких боїться.Слідчий Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській областізвернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою, однак той переконує, що обґрунтованих аргументів для такого рішення – немає.Слідчі, у свою чергу, стверджують, що зібрані докази повністю підтверджують вчинення ним злочину. Підставами застосування саме такого запобіжного заходу є те, що підозрюваний, перебуваючи на волі, знову може почати переховуватися від правосуддя, незаконно впливати на потерпілих чи свідків або ж вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ніде не працює, не має постійного джерела прибутку та законних засобів до існування.За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.Підозрюваний та його захисник наполегливо просили обрати більш м’який запобіжний захід з можливістю проживання в родичів в селі Михайлин Рожищенського району Волинської області у зв’язку з поганим станом здоров’я.Суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської областівислухав усі позиції та прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого. Тож чоловіка взяли під варту строком на 60 днів (до 27 квітня 2020 року) без визначення застави.

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