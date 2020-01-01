У Старопольському університеті – день відкритих дверей*

запрошує абітурієнтів, випускників коледжів та бакалаврату, батьків та друзів, а також всіх, хто хоче більше дізнатись про європейську освіту, наЗахід відбудеться 14 березня о 12 годині за адресою: м. Луцьк, проспект Грушевського, 4в.Задля повноцінного інформування майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків організатори підготували спеціальну презентацію. У ній розкажуть про успіхи своїх студентів та випускників, про перспективи кожного, хто обере Старопольський університет, пояснять, як отримати стипендію та стажуватися у європейських країнах.Своїм досвідом та враженнями ділитимуться студенти та випускники вишу, а на всі запитання дадуть відповіді працівники університету.Старопольський університет був заснований 18 січня 2001 року на підставі рішення Міністра Національної Освіти Польщі ДСВ-3-0145-33 / Eco / 2001.Диплом навчального закладу визнається у всіх країнах Європи, США та Україні. Відділ у Луцьку працює з 2012 року.Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел. +380503704013