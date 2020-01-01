У Старопольському університеті – день відкритих дверей*
Сьогодні, 11:00
Старопольський університет запрошує абітурієнтів, випускників коледжів та бакалаврату, батьків та друзів, а також всіх, хто хоче більше дізнатись про європейську освіту, на день відкритих дверей.
Захід відбудеться 14 березня о 12 годині за адресою: м. Луцьк, проспект Грушевського, 4в.
Задля повноцінного інформування майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків організатори підготували спеціальну презентацію. У ній розкажуть про успіхи своїх студентів та випускників, про перспективи кожного, хто обере Старопольський університет, пояснять, як отримати стипендію та стажуватися у європейських країнах.
Своїм досвідом та враженнями ділитимуться студенти та випускники вишу, а на всі запитання дадуть відповіді працівники університету.
Коротка довідка:
Старопольський університет був заснований 18 січня 2001 року на підставі рішення Міністра Національної Освіти Польщі ДСВ-3-0145-33 / Eco / 2001.
Диплом навчального закладу визнається у всіх країнах Європи, США та Україні. Відділ у Луцьку працює з 2012 року.
Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел. +380503704013
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Захід відбудеться 14 березня о 12 годині за адресою: м. Луцьк, проспект Грушевського, 4в.
Задля повноцінного інформування майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків організатори підготували спеціальну презентацію. У ній розкажуть про успіхи своїх студентів та випускників, про перспективи кожного, хто обере Старопольський університет, пояснять, як отримати стипендію та стажуватися у європейських країнах.
Своїм досвідом та враженнями ділитимуться студенти та випускники вишу, а на всі запитання дадуть відповіді працівники університету.
Коротка довідка:
Старопольський університет був заснований 18 січня 2001 року на підставі рішення Міністра Національної Освіти Польщі ДСВ-3-0145-33 / Eco / 2001.
Диплом навчального закладу визнається у всіх країнах Європи, США та Україні. Відділ у Луцьку працює з 2012 року.
Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел. +380503704013
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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