Волинянка потрапила «на гачок» телефонного шахрая
Сьогодні, 14:40
У Володимирі-Волинському шахраї ошукали жінку.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Так, 2-го березня дополіції звернулась 61-річна місцева жителька із заявою про шахрайство. Поліцейські встановили, що 1-го березня близько 11:00 невідома особа зателефонувала заявниці, представившись працівником служби безпеки “ОщадБанку”.
Зловживаючи довірою, в пенсіонерки випитали особисті дані, після чого з карткового рахунку зникло 1267 гривень.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Так, 2-го березня дополіції звернулась 61-річна місцева жителька із заявою про шахрайство. Поліцейські встановили, що 1-го березня близько 11:00 невідома особа зателефонувала заявниці, представившись працівником служби безпеки “ОщадБанку”.
Зловживаючи довірою, в пенсіонерки випитали особисті дані, після чого з карткового рахунку зникло 1267 гривень.
Головне фото – ілюстративне.
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