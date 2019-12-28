Волинянка потрапила «на гачок» телефонного шахрая





Про це



Так, 2-го березня дополіції звернулась 61-річна місцева жителька із заявою про шахрайство. Поліцейські встановили, що 1-го березня близько 11:00 невідома особа зателефонувала заявниці, представившись працівником служби безпеки “ОщадБанку”.



Зловживаючи довірою, в пенсіонерки випитали особисті дані, після чого з карткового рахунку зникло 1267 гривень.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському шахраї ошукали жінку.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Так, 2-го березня дополіції звернулась 61-річна місцева жителька із заявою про шахрайство. Поліцейські встановили, що 1-го березня близько 11:00 невідома особа зателефонувала заявниці, представившись працівником служби безпеки “ОщадБанку”.Зловживаючи довірою, в пенсіонерки випитали особисті дані, після чого з карткового рахунку зникло 1267 гривень.Головне фото – ілюстративне.

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