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У селі Луцького району влаштували толоку, щоби посадити ліс

У селі Луцького району влаштували толоку, щоби посадити ліс
Мешканці села Голишів влаштували толоку, щоб прибрати територію від сміття та чагарників.

Про це йдеться на сайті Боратинської громади.

Екологічну акцію вже вкотре ініціював місцевий депутат Сергій Ільюк за підтримки Боратинської сільської ради. Цього разу активісти об’єднали зусилля, щоб очистити схили пагорбів від сухого гілля та порослих дерев. До толоки долучилося чимало небайдужих мешканців Голишева, які завжди охоче підтримують подібні акції.

За словами організатора акції, толока – це черговий крок до створення рекреаційної зони у Голишеві, далі у планах - висадка лісу.

"Ідея посадити у Голишеві ліс з’явилася давно і одразу знайшла підтримку серед односельчан. Найближчим часом плануємо висадити кілька тисяч саджанців сосни, дуба, модрини, берези. Вважаю, що саме у такий спосіб кожна людина може зробити свій внесок у здорове майбутнє для наших дітей. Майбутній ліс – це чисте повітря і гарна природа довкола, а ще - пам’ять, яку ми залишимо про себе для нащадків. Сьогоднішня толока – це лише початок великої справи, яка, впевнений, матиме продовження", - відзначив він.

Усіх небайдужих мешканців громади закликають долучатися до ініціативи. Про проведення наступних толок повідомлять згодом. Детальна інформація за телефоном: 0668899917 (Сергій).
У селі Луцького району влаштували толоку, щоби посадити ліс
У селі Луцького району влаштували толоку, щоби посадити ліс
У селі Луцького району влаштували толоку, щоби посадити ліс
У селі Луцького району влаштували толоку, щоби посадити ліс
У селі Луцького району влаштували толоку, щоби посадити ліс
У селі Луцького району влаштували толоку, щоби посадити ліс
У селі Луцького району влаштували толоку, щоби посадити ліс

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Теги: ліс, толока, Голишів
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