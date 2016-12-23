Грип та ГРВІ на Волині: фахівці озвучили показники захворюваності

На Волині утримується високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).Інтенсивний показник захворюваності цими інфекціями знаходиться вище епідемічного порогу на 41%, інформує Волинський обласний лабораторний центр.Епідемічні пороги перевищено на усіх адміністративних територіях області, окрім Ковельського, Старовижівського, Іваничівського та Луцького районів.Впродовж тижня грипом та ГРВІ захворіло понад 8 тисяч осіб, понад 5 тисяч із них – це діти до 17 років (62 %). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 263 особи (3,1 % від захворілих, із них 68 % діти).З початку епідемічного сезону вже перехворіло понад 12 % населення. Захворюваність перевищила дані за аналогічний період минулого сезону на 9 тисяч.