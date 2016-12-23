Грип та ГРВІ на Волині: фахівці озвучили показники захворюваності
Сьогодні, 15:01
На Волині утримується високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).
Інтенсивний показник захворюваності цими інфекціями знаходиться вище епідемічного порогу на 41%, інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Епідемічні пороги перевищено на усіх адміністративних територіях області, окрім Ковельського, Старовижівського, Іваничівського та Луцького районів.
Впродовж тижня грипом та ГРВІ захворіло понад 8 тисяч осіб, понад 5 тисяч із них – це діти до 17 років (62 %). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 263 особи (3,1 % від захворілих, із них 68 % діти).
З початку епідемічного сезону вже перехворіло понад 12 % населення. Захворюваність перевищила дані за аналогічний період минулого сезону на 9 тисяч.
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Інтенсивний показник захворюваності цими інфекціями знаходиться вище епідемічного порогу на 41%, інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Епідемічні пороги перевищено на усіх адміністративних територіях області, окрім Ковельського, Старовижівського, Іваничівського та Луцького районів.
Впродовж тижня грипом та ГРВІ захворіло понад 8 тисяч осіб, понад 5 тисяч із них – це діти до 17 років (62 %). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 263 особи (3,1 % від захворілих, із них 68 % діти).
З початку епідемічного сезону вже перехворіло понад 12 % населення. Захворюваність перевищила дані за аналогічний період минулого сезону на 9 тисяч.
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