У селі на Волині відкрили оновлений ФАП

У селі Грабове Старовижівського району відкрили оновлений фельдшерсько-акушерський пункт.Раніше медпункт був у приміщенні сільської школи, яка вже багато років не діє, - йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині"."Увесь цей час ми працювали в холоді, без води та опалення. Тому на нове приміщення всі очікували з нетерпінням. Ремонт у ньому почали в листопаді минулого року, а ще раніше зробили опалення — спільне для нас і для клубу. А сьогодні вже відкриваємо новий ФАП. Для такого невеличкого села, як Грабове, де трохи більше 230-ти жителів — це справді подія. В таких умовах приємно буде працювати. Сподіваюсь, це оцінять і наші відвідувачі", - розповідає завідувачка ФАПу села Грабове Сереховичівської ОТГ Людмила Савлук.Нове приміщення ФАПу обладнали поряд із клубом та магазином, у центрі села. На його ремонт витратили майже 100 тисяч гривень. В основному - це бюджетні кошти громади, а також спонсорська допомога."Ми створили ОТГ саме для того, щоб самим вирішувати — що і де будувати. Медицина — один із наших пріоритетів: ми не закрили жодного сільського ФАПу, не скоротили фельдшерів з нашої амбулаторії. І віднайшли кошти для ремонту приміщення ФАПу в селі Грабове. Хотів би подякувати усім, хто допоміг реалізувати цей задум: місцевим підприємцям та народному депутату України, який багато допомагає нам у становленні та розвитку громади", - зауважив на відкритті оновленого медичного закладу голова Сереховичівської сільської ради Ростислав Шиманський.Жителі Грабового вдячні Степану Івахіву та його благодійному фонду за допомогу в газифікації села, облаштування дороги та пожертви для сільського храму.За кошти благодійного фонду “Патріоти Волині” закупили костюми, звукове обладнання та державну символіку для місцевого клубу. А для сільських медиків благодійники придбали фельдшерську сумку, велосипед та медичний одяг. Минулого року в центрі села, поряд з клубом, встановили дитячий ігровий майданчик."Це дуже потрібний подарунок для нашого села, за що ми вдячні Степану Петровичу. Тут щодня стільки дітей! Коли до мене в гості приїздить онучка, то я й сама мушу сюди ходити — куди дінешся... А тепер поряд з майданчиком для дітвори буде не лише магазин та клуб, а й нове приміщення ФАПу. Чим не центр села?" - каже сільська активісткаЗ відкриттям оновленого ФАПу жителів села Грабове привітав помічник Степана Івахіва Володимир Бащук: "Це ще одна добра справа, яку ми зробили разом: сільська рада, підприємці та активісти села, народний депутат України Степан Івахів. Приємно сьогодні перерізати символічну стрічку на новому об’єкті, який слугуватиме людям. Тим більше, що мова йде про здоров’я - його, в першу чергу, хочеться всім нам побажати! Також добра всім, миру та достатку вашій громаді!"Для щоденних потреб медиків від благодійного фонду “Патріоти Волині” Володимир Бащук передав інгалятор. Нове приміщення ФАПу в селі Грабове освятили. А кошти на його утримання виділятимуть з бюджету Сереховичівської сільської ради.