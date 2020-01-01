Директор волинського підприємства «нажився» на ремонті дитсадка
Сьогодні, 15:00
Директора волинського підприємства судитимуть за зловживання повноваженнями та службове підроблення.
Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором приватного підприємства службового підроблення та зловживання повноваженнями, що завдало істотної шкоди державним інтересам, - інформує прокуратура у Волинській області.
У грудні 2018 року одна із сільських рад Рожищенського району уклала із цим підприємством договір будівельного підряду на виконання робіт із капітального ремонту покрівлі дитячого садка.
Директор підприємства, знаючи, що роботи у повному обсязі не виконані, вніс неправдиві відомості про їх виконання в акт виконаних робіт, підписав його й подав на підписання інженеру з технічного нагляду та виконувачу обов’язків сільського голови.
Завдяки цим оборудкам підприємству із бюджету виплатили 400 тисяч гривень (понад 96 тисяч гривень – безпідставно).
Керівника підприємства обвинувачують у вчиненні цих злочинів.
Дії інженера з технічного нагляду розслідують. Виконувач обов’язків сільського голови, обвинувачений у службовій недбалості, також невдовзі постане перед судом.
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Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором приватного підприємства службового підроблення та зловживання повноваженнями, що завдало істотної шкоди державним інтересам, - інформує прокуратура у Волинській області.
У грудні 2018 року одна із сільських рад Рожищенського району уклала із цим підприємством договір будівельного підряду на виконання робіт із капітального ремонту покрівлі дитячого садка.
Директор підприємства, знаючи, що роботи у повному обсязі не виконані, вніс неправдиві відомості про їх виконання в акт виконаних робіт, підписав його й подав на підписання інженеру з технічного нагляду та виконувачу обов’язків сільського голови.
Завдяки цим оборудкам підприємству із бюджету виплатили 400 тисяч гривень (понад 96 тисяч гривень – безпідставно).
Керівника підприємства обвинувачують у вчиненні цих злочинів.
Дії інженера з технічного нагляду розслідують. Виконувач обов’язків сільського голови, обвинувачений у службовій недбалості, також невдовзі постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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