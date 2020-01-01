Директор волинського підприємства «нажився» на ремонті дитсадка

Директора волинського підприємства судитимуть за зловживання повноваженнями та службове підроблення.Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором приватного підприємства службового підроблення та зловживання повноваженнями, що завдало істотної шкоди державним інтересам, - інформує прокуратура у Волинській області.У грудні 2018 року одна із сільських рад Рожищенського району уклала із цим підприємством договір будівельного підряду на виконання робіт із капітального ремонту покрівлі дитячого садка.Директор підприємства, знаючи, що роботи у повному обсязі не виконані, вніс неправдиві відомості про їх виконання в акт виконаних робіт, підписав його й подав на підписання інженеру з технічного нагляду та виконувачу обов’язків сільського голови.Завдяки цим оборудкам підприємству із бюджету виплатили 400 тисяч гривень (понад 96 тисяч гривень – безпідставно).Керівника підприємства обвинувачують у вчиненні цих злочинів.Дії інженера з технічного нагляду розслідують. Виконувач обов’язків сільського голови, обвинувачений у службовій недбалості, також невдовзі постане перед судом.