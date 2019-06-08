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У Луцьку на місці іподрому просять облаштувати стадіон із вільним входом для всіх

У Луцьку на місці іподрому просять облаштувати стадіон із вільним входом для всіх
У Луцьку на території колишнього іподрому просять звести стадіон з сучасним покриттям, де можна було б бігати безкоштовно.

Відповідну петицію до місцевої влади зареєстрував Микола Гончарук.

Нагадаємо, на території колишнього іподрому у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зведуть спортивний комплекс.

Там передбачають облаштувати парковку, 50-ти метровий басейн, арену для ігрових видів спорту, а також готель, де могли б жити спортсмени. На цій території проводитимуть міжнародні змагання.

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"В новинах ходять чутки про планування будівництва розважального комплексу та готелю на місці іподрому. Ми проти розважального центру в парку! РЦ можна збудувати і не в парковій зоні. Радянська влада збудувала там стадіон і він був дуже доречним. На жаль, українська влада не спромоглась вкласти кошти в ремонт і стадіон повністю знищений", - заявив автор петиції.

За його словами, на території колишнього іподрому доцільно побудувати новий стадіон з біговими доріжками, із сучасним м'яким покриттям та тренувальними майданчиками для воркауту.

"В місті нема жодного стадіону з сучасним покриттям, де можна було б бігати безкоштовно. Або покриття старе, потріскане асфальтне, або ж вхід обмежений, платний, як на стадіоні СНУ та "Авангард", - йдеться у петиції.

Відтак, у парку просять облаштувати стадіон з вільним входом для всіх. До того ж, відзначає Микола Гончарук, ця територія - зручне місце для проведення концертів.

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Теги: іподром, Луцьк
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