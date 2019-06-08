У Луцьку на місці іподрому просять облаштувати стадіон із вільним входом для всіх
Сьогодні, 15:37
У Луцьку на території колишнього іподрому просять звести стадіон з сучасним покриттям, де можна було б бігати безкоштовно.
Відповідну петицію до місцевої влади зареєстрував Микола Гончарук.
Нагадаємо, на території колишнього іподрому у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зведуть спортивний комплекс.
Там передбачають облаштувати парковку, 50-ти метровий басейн, арену для ігрових видів спорту, а також готель, де могли б жити спортсмени. На цій території проводитимуть міжнародні змагання.
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"В новинах ходять чутки про планування будівництва розважального комплексу та готелю на місці іподрому. Ми проти розважального центру в парку! РЦ можна збудувати і не в парковій зоні. Радянська влада збудувала там стадіон і він був дуже доречним. На жаль, українська влада не спромоглась вкласти кошти в ремонт і стадіон повністю знищений", - заявив автор петиції.
За його словами, на території колишнього іподрому доцільно побудувати новий стадіон з біговими доріжками, із сучасним м'яким покриттям та тренувальними майданчиками для воркауту.
"В місті нема жодного стадіону з сучасним покриттям, де можна було б бігати безкоштовно. Або покриття старе, потріскане асфальтне, або ж вхід обмежений, платний, як на стадіоні СНУ та "Авангард", - йдеться у петиції.
Відтак, у парку просять облаштувати стадіон з вільним входом для всіх. До того ж, відзначає Микола Гончарук, ця територія - зручне місце для проведення концертів.
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Відповідну петицію до місцевої влади зареєстрував Микола Гончарук.
Нагадаємо, на території колишнього іподрому у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зведуть спортивний комплекс.
Там передбачають облаштувати парковку, 50-ти метровий басейн, арену для ігрових видів спорту, а також готель, де могли б жити спортсмени. На цій території проводитимуть міжнародні змагання.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Як бенкет під час чуми»: лучанин зареєстрував петицію проти будівництва спорткомплексу на місці іподрому
"В новинах ходять чутки про планування будівництва розважального комплексу та готелю на місці іподрому. Ми проти розважального центру в парку! РЦ можна збудувати і не в парковій зоні. Радянська влада збудувала там стадіон і він був дуже доречним. На жаль, українська влада не спромоглась вкласти кошти в ремонт і стадіон повністю знищений", - заявив автор петиції.
За його словами, на території колишнього іподрому доцільно побудувати новий стадіон з біговими доріжками, із сучасним м'яким покриттям та тренувальними майданчиками для воркауту.
"В місті нема жодного стадіону з сучасним покриттям, де можна було б бігати безкоштовно. Або покриття старе, потріскане асфальтне, або ж вхід обмежений, платний, як на стадіоні СНУ та "Авангард", - йдеться у петиції.
Відтак, у парку просять облаштувати стадіон з вільним входом для всіх. До того ж, відзначає Микола Гончарук, ця територія - зручне місце для проведення концертів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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