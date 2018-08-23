Священник з Рівненщини торгував зброєю, яку привозив з Донбасу
Сьогодні, 16:00
Викрили настоятеля храму з Рівненщини, який торгував зброєю.
За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження, - інформує пресслужба СБУ.
Встановили, що впродовж 2015-2018 років він неодноразово виїжджав до зони АТО\ООС із проповідницькою місією. Із відряджень чоловік повертався із небезпечними трофеями, які збував серед своїх знайомих. Аби уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю у підвалах багатоповерхівок та промислових районах Рівного.
Правоохоронці задокументували декілька фактів продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами та 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тисяч гривень.
У межах кримінального провадження відкритого підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України настоятелю повідомлено про підозру.
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За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження, - інформує пресслужба СБУ.
Встановили, що впродовж 2015-2018 років він неодноразово виїжджав до зони АТО\ООС із проповідницькою місією. Із відряджень чоловік повертався із небезпечними трофеями, які збував серед своїх знайомих. Аби уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю у підвалах багатоповерхівок та промислових районах Рівного.
Правоохоронці задокументували декілька фактів продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами та 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тисяч гривень.
У межах кримінального провадження відкритого підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України настоятелю повідомлено про підозру.
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Коментарі 1
Сто відсотків з СЦУ-ПЦУ, вони великі любителі поїздок на передок.
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