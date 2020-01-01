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Прокурори «забракували» закупівлю робіт у Горохівському районі за майже 10 мільйонів бюджетних коштів

Прокурори «забракували» закупівлю робіт у Горохівському районі за майже 10 мільйонів бюджетних коштів
Володимир-Волинська місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області з позовом, аби визнати недійсними договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти, укладений із порушенням вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.

Опрацьовуючи інформацію системи публічних закупівель «PROZORRO», прокурори з'ясували, що один із розпорядників бюджетних коштів Горохівського району ухвалив рішення про укладення договору на проведення робіт на суму понад 9,6 млн грн із суб’єктом господарювання, який запропонував найвищу ціну, при цьому відхиливши інші, економічно вигідніші пропозиції.

За результатами опрацювання інформації моніторинг цієї закупівлі провело й Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області та встановило низку інших порушень Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином розпорядник коштів порушив основні принципи здійснення закупівель, визначені у Законі – принципи максимальної економії та ефективності, добросовісної конкуренції та недискримінації учасників – й обмежив права інших потенційних учасників закупівлі.

Відтак, у суді прокурори наполягатимуть на визнанні недійсним договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти, укладеного із порушенням вимог Закону.








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Теги: Прозоро, прокуратура, Волинь, Грохівський район
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