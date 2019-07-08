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У Луцьку відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики: переможці поїдуть на Олімпійські ігри в Токіо

У Луцьку відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики: переможці поїдуть на Олімпійські ігри в Токіо
19-22 червня у Луцьку відбудеться Чемпіонат України з легкої атлетики.

Про це йдеться на сайті мерії.

Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул зазначив, що керівництво міста має величезний організаційний досвід, напрацьований на змаганнях європейського рівня.

“Для нас це не просто чемпіонат, це — відбір спортсменів на Олімпійські ігри в Токіо. Там ми не тільки відбираємо збірну команду, а задаємо спортсменам певний настрій. У змаганнях братимуть участь усі зірки української легкої атлетики. Цей чемпіонат буде показовий, і ми дуже просимо, щоб місто допомогло нам”, - звернувся президент Федерації легкої атлетики України до радника мера Ігоря Поліщука та заступника міського голови Костянтина Петрочука.

Радник міського голови запевнив головного легкоатлета країни, що Луцьк обов’язково долучиться до організації цих престижних змагань.

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Теги: спорт, чемпіонат, легка атлетика, Луцьк
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