Волинянка розповіла, як працює «муніципальною нянею» у двох сім'ях





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Начальниця управління соцзахисту населення Наталія Волчанюк зауважила, що, можливо, причина того, що серед нововолинців мало охочих стати муніципальною нянею, у тому, що усі претенденти зобов’язані оформитися офіційно.



«Няня має бути оформлена в якості фізичної особи-підприємця або пройти реєстрацію як юридична особа. Необхідно також відкрити рахунок у банку для нарахувань заробітної плати. Зареєструвавшись підприємцем третьої групи, жінка буде платити щомісяця податок у розмірі 5% (близько 500 грн) та ЄСВ – 860 грн. Загалом це 1319 гривень», – зазначила вона.



Однак, жительку Нововолинська Ірину Смокович ці труднощі не злякали. Вона вивчила усі тонкощі цього питання і вирішила офіційно стати нянею.



Іра змалечку допомагала доглядати молодшого братика, бавити двоюрідних сестер та братів, а також наглядала за сусідніми малюками. А зараз вона – мама двох дітей. Одній донечці – 8 років, іншій – 4. Тому із власного досвіду добре знає, якої опіки, догляду та турботи потребує малеча.



«Я вигляділа не одну дитину. Я залюбки допомагала сусідам й подругам няньчити їхніх дітей. Я помітила, що мені дуже легко знайти підхід до дітей, що я люблю їх і мені подобається проводити з ними свій час. Тому я й зацікавилася цим урядовим проєктом. Я хотіла знайти роботу до душі, то ось вона і є», – розповіла Іра.



Нововолинянка уже пройшла усю процедуру оформлення документів і навіть підписала договори з двома сім’ями.



Вона каже, що у її обов’язки няні входить увесь спектр послуг, які виконує кожна мама: одягти, нагодувати, погуляти і забавити.



«Я одягаю дитину, готую їй їжу, наприклад кашу, гуляю з нею, забираю з садочка. Граюся з нею. Тобто роблю все теж саме, що і її мама», – зауважила Ірина.



Начальниця управління соцзахисту населення Наталія Волчанюк зазначила, що батьки самостійно займаються пошуком няні й в управління соцзахисту звертаються уже підписаним з нею договором.



«Для того, щоб скористатися послугою «Муніципальна няня», перш за все, потрібно укласти договір з нянею, який обов’язково повинен містити назву послуги, обсяг роботи по догляду за дитиною, умови, термін та графік роботи, а також вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін», – повідомила вона.



До речі, договір з нянею не обов’язково завіряти у нотаріуса.



Після укладення договору про наймання няні, батьки повинні протягом місяця подати заяву в службу соціального захисту і принести відповідний пакет документів.



«Для отримання компенсації послуги необхідно протягом місяця після укладення договору з нянею звернутися в Управління соціального захисту населення. Також потрібно принести копію офіційно укладеного з нянею договору, документи, що підтверджують оплату послуг няні (квитанції, чеки, виписки з банківського рахунку), свій паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, заяву на отримання компенсації. Підкреслюю: обов’язково потрібно нам принести документ, який підтверджує витрати на оплату послуг муніципальної няні. Тобто за один місяць мама має няні заплатити і долучити цей чек, або його копію до заяви», – наголосила Наталія Волчанюк.



За її словами, батьки можуть платити няні за її роботу будь-яку суму коштів. Однак, держава компенсує лише 1779 гривень.



«Торік щомісячна виплата на послуги няні складала 1626 грн. Цього року, відповідно до збільшення прожиткового мінімуму, суму підняли до 1779 грн. Компенсація відбувається у межах цієї суми, навіть якщо у договорі з нянею вказана більша вартість її послуг», – зазначила Наталія Волчанюк.



Вона зауважила, що ця послуга вигідна, як батькам, так і няні.



Зокрема, сім’я, яка користується такою послугою, продовжує користуватися іншими виплатами на дітей. При цьому батькам не обов’язково виходити на роботу з декретної відпустки. Держава всеодно буде виплачувати такій сім’ї щомісячну компенсацію на няню.



«Щоб отримувати ці кошти, мамі не обов’язково виходити на роботу. Їх просто додадуть до інших виплат, які отримує жінка на дитину протягом трьох років. При цьому, компенсація за послуги няні не припиняє відпустку по догляду за дитиною, та не скасовує інші виплати, пов’язані з народженням дитини, а також, не враховується при обчисленні сукупного доходу сім’ї при призначенні усіх інших видів соціальної допомоги», – підкреслила Наталія Волчанюк.



Вказана соціальна програма має на меті не тільки допомогти молодим сім’ям, але і дає можливість жінкам, які надають послуги няні не просто заробити кошти на проживання, а і набути страховий стаж, необхідний для призначення пенсії. Крім того, офіційно працевлаштовані няні мають право на отримання субсидії на оплату ЖКГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську не надто популярна послуга «Муніципальна няня», яка покликана компенсувати частину зарплати няні. Минулого року нею скористалася лише одна сім’я. А цьогоріч уже трішки більше – 3.Про це пише видання Нововолинськ.com.ua. Начальниця управління соцзахисту населеннязауважила, що, можливо, причина того, що серед нововолинців мало охочих стати муніципальною нянею, у тому, що усі претенденти зобов’язані оформитися офіційно.«Няня має бути оформлена в якості фізичної особи-підприємця або пройти реєстрацію як юридична особа. Необхідно також відкрити рахунок у банку для нарахувань заробітної плати. Зареєструвавшись підприємцем третьої групи, жінка буде платити щомісяця податок у розмірі 5% (близько 500 грн) та ЄСВ – 860 грн. Загалом це 1319 гривень», – зазначила вона.Однак, жительку Нововолинськаці труднощі не злякали. Вона вивчила усі тонкощі цього питання і вирішила офіційно стати нянею.Іра змалечку допомагала доглядати молодшого братика, бавити двоюрідних сестер та братів, а також наглядала за сусідніми малюками. А зараз вона – мама двох дітей. Одній донечці – 8 років, іншій – 4. Тому із власного досвіду добре знає, якої опіки, догляду та турботи потребує малеча.«Я вигляділа не одну дитину. Я залюбки допомагала сусідам й подругам няньчити їхніх дітей. Я помітила, що мені дуже легко знайти підхід до дітей, що я люблю їх і мені подобається проводити з ними свій час. Тому я й зацікавилася цим урядовим проєктом. Я хотіла знайти роботу до душі, то ось вона і є», – розповіла Іра.Нововолинянка уже пройшла усю процедуру оформлення документів і навіть підписала договори з двома сім’ями.Вона каже, що у її обов’язки няні входить увесь спектр послуг, які виконує кожна мама: одягти, нагодувати, погуляти і забавити.«Я одягаю дитину, готую їй їжу, наприклад кашу, гуляю з нею, забираю з садочка. Граюся з нею. Тобто роблю все теж саме, що і її мама», – зауважила Ірина.Начальниця управління соцзахисту населення Наталія Волчанюк зазначила, що батьки самостійно займаються пошуком няні й в управління соцзахисту звертаються уже підписаним з нею договором.«Для того, щоб скористатися послугою «Муніципальна няня», перш за все, потрібно укласти договір з нянею, який обов’язково повинен містити назву послуги, обсяг роботи по догляду за дитиною, умови, термін та графік роботи, а також вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін», – повідомила вона.До речі, договір з нянею не обов’язково завіряти у нотаріуса.Після укладення договору про наймання няні, батьки повинні протягом місяця подати заяву в службу соціального захисту і принести відповідний пакет документів.«Для отримання компенсації послуги необхідно протягом місяця після укладення договору з нянею звернутися в Управління соціального захисту населення. Також потрібно принести копію офіційно укладеного з нянею договору, документи, що підтверджують оплату послуг няні (квитанції, чеки, виписки з банківського рахунку), свій паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, заяву на отримання компенсації. Підкреслюю: обов’язково потрібно нам принести документ, який підтверджує витрати на оплату послуг муніципальної няні. Тобто за один місяць мама має няні заплатити і долучити цей чек, або його копію до заяви», – наголосила Наталія Волчанюк.За її словами, батьки можуть платити няні за її роботу будь-яку суму коштів. Однак, держава компенсує лише 1779 гривень.«Торік щомісячна виплата на послуги няні складала 1626 грн. Цього року, відповідно до збільшення прожиткового мінімуму, суму підняли до 1779 грн. Компенсація відбувається у межах цієї суми, навіть якщо у договорі з нянею вказана більша вартість її послуг», – зазначила Наталія Волчанюк.Вона зауважила, що ця послуга вигідна, як батькам, так і няні.Зокрема, сім’я, яка користується такою послугою, продовжує користуватися іншими виплатами на дітей. При цьому батькам не обов’язково виходити на роботу з декретної відпустки. Держава всеодно буде виплачувати такій сім’ї щомісячну компенсацію на няню.«Щоб отримувати ці кошти, мамі не обов’язково виходити на роботу. Їх просто додадуть до інших виплат, які отримує жінка на дитину протягом трьох років. При цьому, компенсація за послуги няні не припиняє відпустку по догляду за дитиною, та не скасовує інші виплати, пов’язані з народженням дитини, а також, не враховується при обчисленні сукупного доходу сім’ї при призначенні усіх інших видів соціальної допомоги», – підкреслила Наталія Волчанюк.Вказана соціальна програма має на меті не тільки допомогти молодим сім’ям, але і дає можливість жінкам, які надають послуги няні не просто заробити кошти на проживання, а і набути страховий стаж, необхідний для призначення пенсії. Крім того, офіційно працевлаштовані няні мають право на отримання субсидії на оплату ЖКГ.

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