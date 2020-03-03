Коронавірус в Україні: все, що відомо про інфікованого чоловіка





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пишуть



Нагадаємо, що



Чоловіку провели додатковий температурний скринінг та надали пам’ятку про самоізоляцію, оскільки людина подорожувала у країнах, де були зареєстровані випадки зараження Covid-19.



Два дні подружжя нікуди не виходило.



"Ми розпочали працювати з контактними особами – їх не багато, з ними працюють епідеміологи. Особи перебувають у режимі самоізолювання. Система продемонструвала свою готовність до першого випадку", – наголосив Віктор Ляшко.



В ніч на 29 лютого у чоловіка з’явилися симптоми коронавірусної інфекції (лихоманка і сухий кашель), які потребували додаткових консультацій лікаря. Чоловік та жінка самоізолювалися та вчасно звернулися до фахівців за допомогою.



Чоловіка забрала швидка допомога, яка призначена саме для транспортування хворих із підозрою на коронавірусну інфекцію, тому хворого доставили в інфекційне відділеня обласного комунального некомерційного підприємства Чернівецька обласна клінічна лікарня.



1 березня фахівці провели швидкі тестування на грип А і B, а потім – тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Зразки аналізів відправлені до ВООЗ.



Стан хворого задовільний, будь-яких ускладнень поки не спостерігається.



"Наразі у Чернівецькій області є 13 апаратів для штучної вентиляції легень. Ще 6 — ремонтують і, сподіваюся, незабаром теж будуть в медзакладах", — повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.



У дружини пацієнта стан задовільний, симптомів вірусу не виявлено.



Під час медичного огляду медики зібрали біологічні матеріали для досліджень. Усі особи, які прямо чи опосередковано контактували з чоловіком, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.



Подружжя пересувалося на машині та контактувало із прикордонниками на пропускному пункті, тому усю зміну правоохоронців також ізолювали.



"Спільно із представниками МОЗ ми відстежуємо стан здоров’я зміни прикордонників, які працювали у той день, коли хворий на коронавірус чоловік перетинав кордон. Медики стежать за їхньою температурою тіла. Поки що жодних ознак будь-якої хвороби у них не зафіксували", – повідомили у пресслужбі пропускного пункту.



Такі заходи проводять для того, щоб у разі необхідності вчасно відреагувати на зміни стану здоров’я військових.



Після діагностування коронавірусної інфекції у жителя Чернівців влада міста почала профілактичні заходи в закладах освіти, культури, охорони здоров’я, громадському транспорті, а також на підприємствах та в організаціях міста.



Окрім цього, представники влади заявили про необхідність роз’яснювальної роботи щодо профілактики інфікування та поширення коронавірусу, а також обговорили наявність засобів індивідуального захисту лікарів і готовність медичних установ до прийому хворих з підозрою на коронавірус.



В місті рекомендують обмежити масові заходи та дотримуватись правил особистої гігієни і профілактики інфікування. Сервісні центри та центри надання адміністративних послуг працюватимуть у звичайному режимі та прийматимуть громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший інфікований коронавірусом пацієнт зафіксований у Чернівцях 3 березня. Тож наразі повідомили про стан захворілого чоловіка.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пишуть Факти Нагадаємо, що захворювання виявили у чоловіка , який разом з дружиною 26 лютого поверталася з Італії літаком у румунську Сучаву. Звідти власною машиною вони поїхали у Чернівці через прикордонний пункт Порубне.Чоловіку провели додатковий температурний скринінг та надали пам’ятку про самоізоляцію, оскільки людина подорожувала у країнах, де були зареєстровані випадки зараження Covid-19.Два дні подружжя нікуди не виходило."Ми розпочали працювати з контактними особами – їх не багато, з ними працюють епідеміологи. Особи перебувають у режимі самоізолювання. Система продемонструвала свою готовність до першого випадку", – наголосив Віктор Ляшко.В ніч на 29 лютого у чоловіка з’явилися симптоми коронавірусної інфекції (лихоманка і сухий кашель), які потребували додаткових консультацій лікаря. Чоловік та жінка самоізолювалися та вчасно звернулися до фахівців за допомогою.Чоловіка забрала швидка допомога, яка призначена саме для транспортування хворих із підозрою на коронавірусну інфекцію, тому хворого доставили в інфекційне відділеня обласного комунального некомерційного підприємства Чернівецька обласна клінічна лікарня.1 березня фахівці провели швидкі тестування на грип А і B, а потім – тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Зразки аналізів відправлені до ВООЗ.Стан хворого задовільний, будь-яких ускладнень поки не спостерігається."Наразі у Чернівецькій області є 13 апаратів для штучної вентиляції легень. Ще 6 — ремонтують і, сподіваюся, незабаром теж будуть в медзакладах", — повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.У дружини пацієнта стан задовільний, симптомів вірусу не виявлено.Під час медичного огляду медики зібрали біологічні матеріали для досліджень. Усі особи, які прямо чи опосередковано контактували з чоловіком, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.Подружжя пересувалося на машині та контактувало із прикордонниками на пропускному пункті, тому усю зміну правоохоронців також ізолювали."Спільно із представниками МОЗ ми відстежуємо стан здоров’я зміни прикордонників, які працювали у той день, коли хворий на коронавірус чоловік перетинав кордон. Медики стежать за їхньою температурою тіла. Поки що жодних ознак будь-якої хвороби у них не зафіксували", – повідомили у пресслужбі пропускного пункту.Такі заходи проводять для того, щоб у разі необхідності вчасно відреагувати на зміни стану здоров’я військових.Після діагностування коронавірусної інфекції у жителя Чернівців влада міста почала профілактичні заходи в закладах освіти, культури, охорони здоров’я, громадському транспорті, а також на підприємствах та в організаціях міста.Окрім цього, представники влади заявили про необхідність роз’яснювальної роботи щодо профілактики інфікування та поширення коронавірусу, а також обговорили наявність засобів індивідуального захисту лікарів і готовність медичних установ до прийому хворих з підозрою на коронавірус.В місті рекомендують обмежити масові заходи та дотримуватись правил особистої гігієни і профілактики інфікування. Сервісні центри та центри надання адміністративних послуг працюватимуть у звичайному режимі та прийматимуть громадян.

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