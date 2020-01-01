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Двоє «бізнесменів» крали самшит із кладовища та продавали у Луцьку

Двоє «бізнесменів» крали самшит із кладовища та продавали у Луцьку
Поліцейські викрили на крадіжці зелених насаджень з могил кладовища у Рожищі двох жителів Луцького району.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Зловмисники, 42 та 33 роки, викрадали з кладовища кущі самшиту та збували у Луцьку для оформлення букетів. Співробітники поліції встановили причетність їх до вчинення чотирьох таких крадіжок.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.


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Теги: Рожище, Луцьк, крадіжка, кладовище
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