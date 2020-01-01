Двоє «бізнесменів» крали самшит із кладовища та продавали у Луцьку





Про це



Зловмисники, 42 та 33 роки, викрадали з кладовища кущі самшиту та збували у Луцьку для оформлення букетів. Співробітники поліції встановили причетність їх до вчинення чотирьох таких крадіжок.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські викрили на крадіжці зелених насаджень з могил кладовища у Рожищі двох жителів Луцького району.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Зловмисники, 42 та 33 роки, викрадали з кладовища кущі самшиту та збували у Луцьку для оформлення букетів. Співробітники поліції встановили причетність їх до вчинення чотирьох таких крадіжок.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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