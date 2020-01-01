На Волині немає швидких тестів на визначення коронавірусу. ВІДЕО

Наталія Янко розповіла, що в області немає швидких тестів на коронавірус.



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Усі вони знаходяться в Київській референс-лабораторії. Їх, каже, близько трьох тисяч. Розподілятимуться вони по регіонах за необхідності.



Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський показує ізолятор, куди прийматимуть хворих з підозрою на коронавірус. Таких боксів, каже, у лікарні чотири на десять ліжок. Ізолятори пристосовані для надання медичної допомоги хворим з респіраторної групи крапельних інфекцій. Нині, там знаходиться двоє хворих із підтвердженим діагнозом «грип типу А». Спілкуватися з недужими медик не дозволив.



"Бокс на два ліжка, окрема вентиляція, санвузол, душова кабіна. Також у нас є відділення інтенсивної терапії, де будуть проходити лікування хворі з більш важкою патологією. Найчастіше це пневмонія з дихальною недостатністю. В наших умовах ми визначаємо чи є антигени грипу і при потребі, якщо буде необхідно, будемо далі направляти біоматеріал на обстеження на коронавірус. На сьогоднішній день необхідності такої відносно обстеження на коронавірус поки що не було. На сьогоднішній день навантаженість лікарні трошки менша, ніж була тиждень тому", - розповів директор Волинської інфекційної лікарні Руслан Морочковський.



Діагностувати коронавірусну інфекцію можна лише лабораторно, розказала лікар-епідеміолог Наталія Янко.



"Спочатку проводяться дослідження лікарями-інфекціоністами швидкими тестами, це збудники віруси типу А і типу В, далі направляються на діагностику у вірусологічну лабораторію нашого лабораторного центру, де проводяться методом ПЛР дослідження, у нас наявні усі необхідні середники", - відзначила директорка Волинського лабораторного центру Наталія Янко.



Наталія Янко розповідає, на Волині визначено три госпітальні бази, куди направлятимуться хворі з підозрою на коронавірусну інфекцію.



"Це швидка допомога, перинатальний центр і обласна інфекційна лікарня. З підозрою на коронавірус буде займатися швидка допомога в Луцьку та Ковелі. Лікарі-епідеміологи будуть проводити епідрозслідування, це робота із контактними хворими для того, щоб інфекція не поширилася і плюс робота вірусологічної лабораторії із підозрою на коронавірус", - зазначила Наталія Янко.





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