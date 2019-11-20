У Луцьку засудили чоловіка, який у складі банди побив і пограбував валютника

На Волині судили чоловіка, який у квітні 2009 року вчинив розбійний напад на валютника.Про інформує пресслужба Луцького міськрайонного суду.Зазначається, група чоловіків, попередньо спланувавши свої дії та вистеживши потерпілого, який займався обміном валюти, напали на нього, побили та викрали гроші.Правоохоронці встановлені особи зловмисників та на основі зібраних доказів порушили кримінальну справу.Однак, незабаром після того, як кримінальна справа надійшла на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області, двоє підозрюваних перестали з’являтися до суду і їх оголосили у розшук. Одного з них було затримано ще у 2012 році, суд визнав його винним у вчиненні інкримінованого злочину та судив до 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного майна.Іншому учаснику злочинного нападу, все ж вдалося майже десять років уникати покарання за вчинений злочин.У 2018 року, громадянина України, який перебував у розшуку та обвинувачувався у вчиненні розбійного нападу затримали на території Німеччини.Внаслідок процедури екстрадиції його доставили в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.Наприкінці лютого, суд визнав його винним та призначив міру покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.