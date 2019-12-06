У луцькій лікарні через нестачу коштів скорочують кількість ліжок





Про це в інтерв’ю Лариса Духневич.



Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запускають другий етап медичної реформи. Він передбачає, що лікарні отримуватимуть гроші від держави за конкретно надані послуги. Але тарифи, каже Лариса Духневич, надто малі, щоб покрити потреби лікарні.



Задля економії в закладі вже скоротили 50 ліжок у тих відділеннях, які «користуються меншим попитом серед пацієнтів». Ще близько 50 планують скоротити найближчим часом.



Відтак всього тут залишиться 600 ліжок. Процес передбачає також скорочення персоналу.



«Але це тягне за собою ряд проблем. Люди вже інколи на коридорах лежать. Ургентних хворих ми не зможемо не брати, а це означає, що відмовлятимемо в госпіталізації плановим пацієнтам. Будуть утворюватись черги на госпіталізацію», - розповіла Лариса Духневич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькій міській клінічній лікарні скоротили 50 ліжок і найближчим часом планують скоротити ще стільки ж. Це пов’язано з браком фінансування.Про це в інтерв’ю «Першому» розповіла директорка закладуНагадаємо, з 1 квітня в Україні запускають другий етап медичної реформи. Він передбачає, що лікарні отримуватимуть гроші від держави за конкретно надані послуги. Але тарифи, каже Лариса Духневич, надто малі, щоб покрити потреби лікарні.Задля економії в закладі вже скоротили 50 ліжок у тих відділеннях, які «користуються меншим попитом серед пацієнтів». Ще близько 50 планують скоротити найближчим часом.Відтак всього тут залишиться 600 ліжок. Процес передбачає також скорочення персоналу.«Але це тягне за собою ряд проблем. Люди вже інколи на коридорах лежать. Ургентних хворих ми не зможемо не брати, а це означає, що відмовлятимемо в госпіталізації плановим пацієнтам. Будуть утворюватись черги на госпіталізацію», - розповіла Лариса Духневич.

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