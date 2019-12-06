У луцькій лікарні через нестачу коштів скорочують кількість ліжок
Сьогодні, 18:20
Луцькій міській клінічній лікарні скоротили 50 ліжок і найближчим часом планують скоротити ще стільки ж. Це пов’язано з браком фінансування.
Про це в інтерв’ю «Першому» розповіла директорка закладу Лариса Духневич.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запускають другий етап медичної реформи. Він передбачає, що лікарні отримуватимуть гроші від держави за конкретно надані послуги. Але тарифи, каже Лариса Духневич, надто малі, щоб покрити потреби лікарні.
Задля економії в закладі вже скоротили 50 ліжок у тих відділеннях, які «користуються меншим попитом серед пацієнтів». Ще близько 50 планують скоротити найближчим часом.
Відтак всього тут залишиться 600 ліжок. Процес передбачає також скорочення персоналу.
«Але це тягне за собою ряд проблем. Люди вже інколи на коридорах лежать. Ургентних хворих ми не зможемо не брати, а це означає, що відмовлятимемо в госпіталізації плановим пацієнтам. Будуть утворюватись черги на госпіталізацію», - розповіла Лариса Духневич.
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Про це в інтерв’ю «Першому» розповіла директорка закладу Лариса Духневич.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запускають другий етап медичної реформи. Він передбачає, що лікарні отримуватимуть гроші від держави за конкретно надані послуги. Але тарифи, каже Лариса Духневич, надто малі, щоб покрити потреби лікарні.
Задля економії в закладі вже скоротили 50 ліжок у тих відділеннях, які «користуються меншим попитом серед пацієнтів». Ще близько 50 планують скоротити найближчим часом.
Відтак всього тут залишиться 600 ліжок. Процес передбачає також скорочення персоналу.
«Але це тягне за собою ряд проблем. Люди вже інколи на коридорах лежать. Ургентних хворих ми не зможемо не брати, а це означає, що відмовлятимемо в госпіталізації плановим пацієнтам. Будуть утворюватись черги на госпіталізацію», - розповіла Лариса Духневич.
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Коментарі 2
скажемо дякую новій владі за медичну реформу
Готовы к вирусу-мест НЕТ!!!
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