Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 березня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові, Маневичах можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +3…+4 градусів, удень – до +7…+9. Вітер південно-західний, південний, північно-західний і західний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові, Маневичах можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +3…+4 градусів, удень – до +7…+9. Вітер південно-західний, південний, північно-західний і західний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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