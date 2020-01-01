У Ковелі чоловік обікрав знайомого





Так, учора, 2 березня, до Ковельського відділу поліції звернувся 31-річний місцевий житель із заявою про шахрайство, - пише



Чоловік повідомив, що напередодні по вулиці Незалежності у Ковелі візуально знайомий під приводом зателефонувати викрав його мобільним телефоном Samsung Galaxy. Сума завданих збитків становить тисячу гривень. Правоохоронці встановили причетність до скоєння цього злочину 32-річного ковельчанина.



Слідчі Ковельського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. За шахрайські дії зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.



Поліція вкотре застерігає громадян про випадки шахрайств і просить у випадку протиправних дій одразу ж повідомляти поліцію за номером телефону «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські оперативно викрили ковельчанина у скоєнні крадіжки.Так, учора, 2 березня, до Ковельського відділу поліції звернувся 31-річний місцевий житель із заявою про шахрайство, - пише ГУНП у Волинській області. Чоловік повідомив, що напередодні по вулиці Незалежності у Ковелі візуально знайомий під приводом зателефонувати викрав його мобільним телефоном Samsung Galaxy. Сума завданих збитків становить тисячу гривень. Правоохоронці встановили причетність до скоєння цього злочину 32-річного ковельчанина.Слідчі Ковельського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. За шахрайські дії зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.Поліція вкотре застерігає громадян про випадки шахрайств і просить у випадку протиправних дій одразу ж повідомляти поліцію за номером телефону «102».

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