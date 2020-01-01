На Волині планують виділити 600 тисяч на захист від коронавірусу





Про це стало відомо в ході селекторної наради із райдержадміністраціями та містами обласного значення, сьогодні, 3 березня 2020 року, - інформує



Нагадаємо, сьогодні в



"Приводів для паніки немає, відповідальними органами та службами вжито усіх необхідних заходів. Напрацьовано чіткий алгоритм дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території області. Не потрібно закупляти та зберігати вдома засоби індивідуального захисту. Усі причетні до проведення в області профілактичних заходів повинні долучитися до інформаційно-роз'яснювальної роботи. Особливо патрульні поліцейські, які можуть на вулицях спілкуватися із населенням», - наголосив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.



Окрім цього, він розповів, що на сесії обласної ради, яка відбудеться 12 березня, ініціюватиме виділення з обласного бюджету 600 000 гривень на засоби індивідуального захисту для Луцького прикордонного загону та інші профілактичні заходи.



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За словами начальника управління охорони здоров'я ОДА Ігоря Ващенюка, Волинь повністю готова до боротьби із захворюванням.



"Госпітальною базою для надання медичної допомоги визначено Обласну інфекційну лікарню та у разі захворювання вагітної – перинатальний центр. Створено 2 спецбригади швидкої допомоги для транспортування та надання допомоги особам, які відповідають визначенню випадку COVID-19 до госпітальних баз. Підготовлено 338 інфекційних ліжок з них 104 боксовані для повної ізоляції хворих на коронавірус. З медперсоналом проводяться навчання з питань дотримання вимог протиепідеміологічного режиму, біологічної безпеки та захисту. Прикордонні митні пости забезпеченні засобами індивідуального захисту, яких вистачить на перший час боротьби із хворобою», - розповів Ігор Ващенюк.



Заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, рекомендувала головам районів та міст в рамках профілактичних заходів, обмежити проведення масових дійств.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З обласного бюджету Волині планують виділити 600 тисяч гривень на профілактичні заходи боротьби з коронавірусом.Про це стало відомо в ході селекторної наради із райдержадміністраціями та містами обласного значення, сьогодні, 3 березня 2020 року, - інформує Волинська ОДА. Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксований перший випадок захворювання на COVID-19."Приводів для паніки немає, відповідальними органами та службами вжито усіх необхідних заходів. Напрацьовано чіткий алгоритм дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території області. Не потрібно закупляти та зберігати вдома засоби індивідуального захисту. Усі причетні до проведення в області профілактичних заходів повинні долучитися до інформаційно-роз'яснювальної роботи. Особливо патрульні поліцейські, які можуть на вулицях спілкуватися із населенням», - наголосив голова Волинської ОДАОкрім цього, він розповів, що на сесії обласної ради, яка відбудеться 12 березня, ініціюватиме виділення з обласного бюджету 600 000 гривень на засоби індивідуального захисту для Луцького прикордонного загону та інші профілактичні заходи.За словами начальника управління охорони здоров'я ОДА, Волинь повністю готова до боротьби із захворюванням."Госпітальною базою для надання медичної допомоги визначено Обласну інфекційну лікарню та у разі захворювання вагітної – перинатальний центр. Створено 2 спецбригади швидкої допомоги для транспортування та надання допомоги особам, які відповідають визначенню випадку COVID-19 до госпітальних баз. Підготовлено 338 інфекційних ліжок з них 104 боксовані для повної ізоляції хворих на коронавірус. З медперсоналом проводяться навчання з питань дотримання вимог протиепідеміологічного режиму, біологічної безпеки та захисту. Прикордонні митні пости забезпеченні засобами індивідуального захисту, яких вистачить на перший час боротьби із хворобою», - розповів Ігор Ващенюк.Заступниця голови облдержадміністрації, рекомендувала головам районів та міст в рамках профілактичних заходів, обмежити проведення масових дійств.

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