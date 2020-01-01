4 березня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначають народний депутат України VII та VIII скликань(на фото), голова правління ВАТ «Готель Україна»Також особисте свято сьогодні у прес-офіцера Управління Служби безпеки України у Волинській областіта волонтеркиІменинники 4 березня – Архип, Євген, Макар, Максим.Вітаємо їх усіх зі святковим днем, бажаємо здоров’я, достатку та життєвих перемог.День професійного сержанта в Україні. Це професійне свято було започатковане з метою підтримки і підвищення престижу військової служби за контрактом на посаді сержантського і старшинського складу, а також подальшого патріотичного виховання військових кадрів України.4 березня 1990 року відбулися вибори до Верховної Ради УРСР та місцеві вибори, на яких Волинська регіональна організація Народного Руху України святкувала свою першу значну перемогу. Народними депутатами УРСР від Волині тоді стали члени НРУ Олександр Гудима, Ярослав Дмитришин, Андрій Мостиський, Федір Свідерський.ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ПЕРШІ ВИБОРИЗагалом із дев’яти в області тільки три мандати дістались представникам партійної номенклатури.Досить успішними для Руху були вибори до Луцької міської ради: 46% депутатських мандатів. Приблизно така ж кількість депутатських мандатів дісталася Нововолинській, Ковельській, Володимир-Волинській та Горохівській міським організаціям НРУ.4 березня 2011 року у Шацьку відкрили районну поліклініку. Її будівництво велося ще з 1996-го. Через відсутність коштів спорудження об’єкта тимчасово припинялось.Народився Михайло Вербицький (1815). Автор гімну України «Ще не вмерла Україна». Український композитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, громадський діяч.