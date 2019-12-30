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У луцькому музеї презентували історичну графіку. ВІДЕО

У луцькому музеї презентували історичну графіку. ВІДЕО
У Музеї волинської ікони презентували роботи волинського художника Олександра Дишка «Скрипторій Волині ХІІІ ст. Епоха короля Данила. Холмське Євангеліє».

Олександр Дишко розповідає, як створював графічні твори «Дві столиці – Володимир, Холм», «Посвячення Данила короля в лицарі», «Вівтар слави Лодомирії», «Скрипторій волині», - йдеться у сюжеті "Суспільного".

Ці твори, виконані в авторській техніці, розкривають події Галицького-Волинського князівства ХІІІ століття. Твори серії «Час», які виконані в тій же техніці, що й Холмська Чудотворна ікона Богородиці, каже Олександр Дишко.

"І той, і той – левкас, тільки цей левкас, що авторський, він зроблений 20 років тому, а ікона створена 2000 років тому, але прийоми і хід той самий. Тобто, наклеєна марля або тканина на дерево і далі – тинк спеціального рецепту і потім фарба на нього", - розповідає художник.

В одній виставковій залі поруч з Холмською Чудотворною іконою Богородиці експонуються малярські роботи серії «Час» і графіка на історичну тематику, розповіла директорка музею Тетяна Єлісєєва.

"Тепер наші відвідувачі мають нагоду зануритися в атмосферу 13-го століття, тоді, коли Холмська Чудотворна ікона знаходилася у Холмі, коли почала прославлятися своїми чудесами. Ця атмосфера допоможе нам розповідати про Холмську ікону: її історію і сучасне пошанування", - каже директорка Музею волинської ікони Тетяна Єлісєєва.

Виставку присвятили 20-річчю передачі Холмської Чудотворної ікони Божої Матері до Волинського краєзнавчого музею. Роботи Олександра Дишка експонуватимуться два місяці.


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Теги: Луцьк, графічні твори, художник, виставка
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