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Збірна України потрапила до «групи смерті» в Лізі націй

Збірна України потрапила до «групи смерті» в Лізі націй
Відбулося жеребкування Ліги націй-2020/21. Збірна України дізналася, з ким зіграє на груповому етапі турніру.

Відповідно до результатів жеребкування, збірна України зустрінеться з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією, - пише Футбол24.

Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться восени 2020 року, а фінальна стадія запланована на літо 2021-го. Цей турнір матиме вплив на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу-2022 – може стати запасним варіантом для тих, хто провалить відбір.

Нагадаємо, що збірна України вдало виступила в попередньому розіграші Ліги націй, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною. Завдяки цьому успіху "синьо-жовті" вийшли в топ-дивізіон до європейських грандів.

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Теги: футбол, Україна, Ліга націй
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