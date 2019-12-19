Збірна України потрапила до «групи смерті» в Лізі націй





Відповідно до результатів жеребкування, збірна України зустрінеться з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією, - пише



Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться восени 2020 року, а фінальна стадія запланована на літо 2021-го. Цей турнір матиме вплив на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу-2022 – може стати запасним варіантом для тих, хто провалить відбір.



Нагадаємо, що збірна України вдало виступила в попередньому розіграші Ліги націй, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною. Завдяки цьому успіху "синьо-жовті" вийшли в топ-дивізіон до європейських грандів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбулося жеребкування Ліги націй-2020/21. Збірна України дізналася, з ким зіграє на груповому етапі турніру.Відповідно до результатів жеребкування, збірна України зустрінеться з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією, - пише Футбол24 Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться восени 2020 року, а фінальна стадія запланована на літо 2021-го. Цей турнір матиме вплив на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу-2022 – може стати запасним варіантом для тих, хто провалить відбір.Нагадаємо, що збірна України вдало виступила в попередньому розіграші Ліги націй, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною. Завдяки цьому успіху "синьо-жовті" вийшли в топ-дивізіон до європейських грандів.

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