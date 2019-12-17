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У 2020 році у військові коледжі можна вступати без ЗНО

У 2020 році у військові коледжі можна вступати без ЗНО
Цьогоріч від вступників у військові коледжі сержантського складу не вимагатимуть сертифіката ЗНО.

Про це повідомляє АрміяInform.

"Цьогоріч відбудеться перший набір у коледж за новим освітньо-професійним ступенем – «фаховий молодший бакалавр». Відтак, ми не будемо вимагати у вступників сертифікати із ЗНО, – наголосив начальник Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ полковник Юрій Миронович. – Вступник може подати їх за власним бажанням, щоб не складати іспитів. Їх, до речі, два: обов’язковий – з української мови та літератури, і на вибір – математика або фізика. Крім того, абітурієнти проходять медичний огляд, професійно-психологічний відбір і традиційно демонструють свій рівень фізичної підготовки.

Зокрема так можна вступити і до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ.

Відомо, що коледж функціонує з 2008 року. Це три навчальні курси та 10 циклових комісій. Тут готують фахівців за 9-ма спеціальностями і 13-ма спеціалізаціями, зокрема:

з ремонту та обслуговування автомобільної техніки,
організації перевезень і управління на автомобільному транспорті,
експлуатації інженерної та дорожньо-будівельної техніки,
радіаційного та хімічного контролю,
організації та техніки протипожежного захисту,
експлуатації військових електростанцій,
організації харчування,
зберігання ракетно-артилерійського озброєння,
музичного мистецтва.

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Теги: Україна, освіта
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