У 2020 році у військові коледжі можна вступати без ЗНО
Сьогодні, 03:16
Цьогоріч від вступників у військові коледжі сержантського складу не вимагатимуть сертифіката ЗНО.
Про це повідомляє АрміяInform.
"Цьогоріч відбудеться перший набір у коледж за новим освітньо-професійним ступенем – «фаховий молодший бакалавр». Відтак, ми не будемо вимагати у вступників сертифікати із ЗНО, – наголосив начальник Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ полковник Юрій Миронович. – Вступник може подати їх за власним бажанням, щоб не складати іспитів. Їх, до речі, два: обов’язковий – з української мови та літератури, і на вибір – математика або фізика. Крім того, абітурієнти проходять медичний огляд, професійно-психологічний відбір і традиційно демонструють свій рівень фізичної підготовки.
Зокрема так можна вступити і до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ.
Відомо, що коледж функціонує з 2008 року. Це три навчальні курси та 10 циклових комісій. Тут готують фахівців за 9-ма спеціальностями і 13-ма спеціалізаціями, зокрема:
з ремонту та обслуговування автомобільної техніки,
організації перевезень і управління на автомобільному транспорті,
експлуатації інженерної та дорожньо-будівельної техніки,
радіаційного та хімічного контролю,
організації та техніки протипожежного захисту,
експлуатації військових електростанцій,
організації харчування,
зберігання ракетно-артилерійського озброєння,
музичного мистецтва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє АрміяInform.
"Цьогоріч відбудеться перший набір у коледж за новим освітньо-професійним ступенем – «фаховий молодший бакалавр». Відтак, ми не будемо вимагати у вступників сертифікати із ЗНО, – наголосив начальник Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ полковник Юрій Миронович. – Вступник може подати їх за власним бажанням, щоб не складати іспитів. Їх, до речі, два: обов’язковий – з української мови та літератури, і на вибір – математика або фізика. Крім того, абітурієнти проходять медичний огляд, професійно-психологічний відбір і традиційно демонструють свій рівень фізичної підготовки.
Зокрема так можна вступити і до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ.
Відомо, що коледж функціонує з 2008 року. Це три навчальні курси та 10 циклових комісій. Тут готують фахівців за 9-ма спеціальностями і 13-ма спеціалізаціями, зокрема:
з ремонту та обслуговування автомобільної техніки,
організації перевезень і управління на автомобільному транспорті,
експлуатації інженерної та дорожньо-будівельної техніки,
радіаційного та хімічного контролю,
організації та техніки протипожежного захисту,
експлуатації військових електростанцій,
організації харчування,
зберігання ракетно-артилерійського озброєння,
музичного мистецтва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин завоював «бронзу» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 04:18
У 2020 році у військові коледжі можна вступати без ЗНО
Сьогодні, 03:16
У луцькому музеї презентували історичну графіку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:13
Нардепи попросили забезпечити Верховну Раду попкорном
Сьогодні, 01:13
Медіа