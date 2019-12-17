У 2020 році у військові коледжі можна вступати без ЗНО





Про це повідомляє



"Цьогоріч відбудеться перший набір у коледж за новим освітньо-професійним ступенем – «фаховий молодший бакалавр». Відтак, ми не будемо вимагати у вступників сертифікати із ЗНО, – наголосив начальник Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ полковник Юрій Миронович. – Вступник може подати їх за власним бажанням, щоб не складати іспитів. Їх, до речі, два: обов’язковий – з української мови та літератури, і на вибір – математика або фізика. Крім того, абітурієнти проходять медичний огляд, професійно-психологічний відбір і традиційно демонструють свій рівень фізичної підготовки.



Зокрема так можна вступити і до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ.



Відомо, що коледж функціонує з 2008 року. Це три навчальні курси та 10 циклових комісій. Тут готують фахівців за 9-ма спеціальностями і 13-ма спеціалізаціями, зокрема:



з ремонту та обслуговування автомобільної техніки,

організації перевезень і управління на автомобільному транспорті,

експлуатації інженерної та дорожньо-будівельної техніки,

радіаційного та хімічного контролю,

організації та техніки протипожежного захисту,

експлуатації військових електростанцій,

організації харчування,

зберігання ракетно-артилерійського озброєння,

музичного мистецтва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч від вступників у військові коледжі сержантського складу не вимагатимуть сертифіката ЗНО.Про це повідомляє АрміяInform "Цьогоріч відбудеться перший набір у коледж за новим освітньо-професійним ступенем – «фаховий молодший бакалавр». Відтак, ми не будемо вимагати у вступників сертифікати із ЗНО, – наголосив начальник Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ полковник. – Вступник може подати їх за власним бажанням, щоб не складати іспитів. Їх, до речі, два: обов’язковий – з української мови та літератури, і на вибір – математика або фізика. Крім того, абітурієнти проходять медичний огляд, професійно-психологічний відбір і традиційно демонструють свій рівень фізичної підготовки.Зокрема так можна вступити і до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ.Відомо, що коледж функціонує з 2008 року. Це три навчальні курси та 10 циклових комісій. Тут готують фахівців за 9-ма спеціальностями і 13-ма спеціалізаціями, зокрема:з ремонту та обслуговування автомобільної техніки,організації перевезень і управління на автомобільному транспорті,експлуатації інженерної та дорожньо-будівельної техніки,радіаційного та хімічного контролю,організації та техніки протипожежного захисту,експлуатації військових електростанцій,організації харчування,зберігання ракетно-артилерійського озброєння,музичного мистецтва.

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